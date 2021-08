Ancelotti chce powrotu Cristiano Ronaldo! Wojna informacyjna hiszpańskich mediów

Informacje o możliwym powrocie Ronaldo do Realu podał na antenie "El Chiringuito" dziennikarz Edu Aguirre. Jego zdaniem na taki ruch ma naciskać trener "Królewskich" Carlo Ancelotti, który miał już skontaktować się z otoczeniem Portugalczyka i namawiać go na ponowną przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii.

Według Aguirre, nie tylko Ancelotti wspiera ten transfer, ale też duża część szatni Realu, która chciałaby powrotu najlepszego strzelca w historii klubu na Santiago Bernabeu. Taką możliwość jeszcze jakiś czas temu wykluczał prezydent Realu Florentino Perez, ale zdaniem najnowszych doniesień na dwa tygodnie przed końcem okna transferowego wszystko jest możliwe, tym bardziej że tego lata Realowi prawdopodobnie nie uda się pozyskać Kyliana Mbappe, którego nie ma zamiaru puszczać jego obecny pracodawca - Paris Saint-Germain.

"Marca" zaprzecza

Zupełnie innego zdania jest madrycki dziennik "Marca", który daje jasno do zrozumienia, że na Santiago Bernabeu nie rozważa się opcji powrotu Cristiano Ronaldo do stolicy Hiszpanii. Klub z Madrytu jest skupiony tylko na jednym celu transferowym, którym jest Kylian Mbappe.

Zdaniem dziennika, Cristiano Ronaldo sam zaoferował Carlo Ancelottiemu swój powrót, gdyż chce opuścić Juventus, a z włoskim szkoleniowcem pozostaje w bardzo dobrych relacjach. Jednak choć Real wciąż bardzo ceni Ronaldo, nie zamierza otwierać mu drzwi w kontekście ewentualnego powrotu, gdyż strategia klubu prowadzi w zupełnie innym kierunku.

Przez dziewięć lat gry w Realu Madryt (2009-18) Cristiano Ronaldo rozegrał w barwach "Królewskich" 438 meczów oficjalnych, w których strzelił zawrotną liczbę 450 goli, do czego dołożył jeszcze 132 asysty. Ronaldo z Realem zdobył też wiele trofeów, m.in. czterokrotnie zwyciężał w Lidze Mistrzów, a dwukrotnie zdobywał mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. Do tego dochodzi także szereg nagród indywidualnych, w tym cztery Złote Piłki Portugalczyka (piątą zdobył jeszcze jako zawodnik Manchesteru United).