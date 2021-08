Syn Zinedine'a Zidane'a zadebiutował w La Lidze. 16 minut i koniec

Luca Zidane został wyrzucony z boiska już w 16. minucie 1. kolejki La Liga. Oussama Idrissi minął bramkarza Rayo Vallecano, już wybiegał na pustą bramkę i wtem 23-letni syn Zinedine'a Zidane'a postanowił zatrzymać napastnika ciągnąc go za biodra. Finalnie to bramkarz doskoczył do piłki, jednak sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr.

Zagraniczne media dopatrzyły się jednak kontrowersji, ponieważ arbiter Isidro Diaz de Mera Escuderos zawahał się przy pokazaniu czerwonego kartonika zawodnikowi Rayo. Wszystko przez to, że wobec bramkarzy w La Liga stosowane są "sytuacje wyjątkowe". - Jeśli bramkarz rzuca się na ziemię, walczy o piłkę, to nie ma czerwonej kartki. Ale tutaj napastnik minął Zidane'a i został zatrzymany jak już zmierzał do bramki, dlatego zobaczył czerwony kartonik - wyjaśnił w rozmowie z Canal+Sport były sędzia Eduardo Iturralde González.

Luca Zidane trafia z Realu Madryt do Rayo Vallecano i źle zaczyna sezon. Czerwona kartka już w 1. kolejce

Rzut karny wykorzystał Youssef En Nesyri. To nie koniec problemów tegorocznego beniaminka La Liga. Rayo przegrało z Sevillą FC 0:3, a pozostałe dwa gole strzelił w 55. i 79. minucie Erik Lamela. Wiadomo już, że Luca Zidane nie zagra w 2. kolejce ligi hiszpańskiej, w której Rayo Vallecano zmierzy się na wyjedzie z Realem Sociedad.

Syn Zinedine'a Zidane'a trafił do Rayo z Realu Madryt, do którego wprowadził go ojciec. 23-letni występował w klubie ze stolicy Hiszpanii będąc jeszcze młodzieżowcem. W 2019 roku trafił do pierwszego składu. Tego samego roku został wypożyczony na rok do Racing Santander. Do Rayo trafił jako wolny zawodnik w październiku 2020 roku. Razem z zespołem awansował do La Liga.