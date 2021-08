Gerard Pique rozpoczął stream na Twitchu. Wtem zażartował z asysty Depaya [WIDEO]

W pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona wygrała z Realem Sociedad 4:2. Pierwszą bramkę na Camp Nou zdobył Gerard Pique. I była to niezwykle symboliczna bramka, bo asystował mu Memphis Depay. A symboliczna dlatego, bo hiszpański stoper niedawno zgodził się na obniżenie pensji, by wspomóc klub w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki czemu Barca mogła zarejestrować do gry Erica Garcię, Rey'a Manaja i właśnie Memphisa Depay'a. - Nie ma co się dziwić. Memphis był mi winien asystę za to, że pozwoliłem go zarejestrować - zażartował Pique na Twitchu.

Pique skomentował także spotkanie z Realem. - To zwycięstwo daje nam dużo pewności siebie. Nic już nie będzie takie samo, bo nie mamy Leo Messiego, ale mamy za to zespół, który ekscytuje ludzi. I będzie rywalizować do końca sezonu. Dziś zrobiliśmy pierwszy krok - powiedział w niedzielę wieczorem Pique.

To była pierwsza transmisja Pique na Twittchu, Podczas luźnej rozmowy z kibicami opowiedział też kilka zakulisowych historii. - Podczas niedawnej kolacji wśród piłkarzy Barcy, na której było 30 zawodników, było dużo jedzenia i dużo wina. Zrobiliśmy losowanie, aby ustalić, kto zapłaci. Zgadnijcie, na kogo wypadło? Na Jordiego Albę. Był zszokowany. Wyobraźcie sobie jego minę, kiedy zobaczył rachunek - powiedział. Mówił także o tym, że na sto procent zakończy karierę w Barcelonie.

Wszystko wskazuje, że Pique - swoim szczytnym gestem - wywołał efekt domina. Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto - to będą kolejni zawodnicy, który obniżą swoje zarobki w Barcelonie.

Zwycięstwo Barcelony na inaugurację La Ligi robi wrażenie, bo zespół Ronalda Koemana dokonał tego w mocno osłabionym składzie. Z różnych powodów nie zagrali Sergio Aguero, Ousmane Dembele, Ansu Fati, Oscar Mingueza i Marc-Andre ter Stegen.

