"Marca" pewna megatransferu Kyliana Mbappe! "Ostatnia prosta"

- Jego przyszłość jest jasna. Sam to powiedział, chciał, żebyśmy mieli konkurencyjny zespół. Cóż, w tej chwili mamy najbardziej konkurencyjny na świecie. Więc teraz nie ma dla niego usprawiedliwienia. Nie ma już żadnej wymówki, żeby zrobić coś innego, niż zostać - tak kilka dni temu Nasser Al-Khelaifi, prezes PSG mówił o przyszłości Kyliana Mbappe.

Ale sytuacja wydaje się nieco bardziej skomplikowana. Przynajmniej zdaniem hiszpańskich mediów. "Ostatnia prosta" - tak dziennik "Marca" opisuje sytuację Mbappe, który wciąż marzy o dołączeniu do Realu. W najbliższych dnia cała sytuacja ma się wyjaśnić. Podobno Real ma już gotową ofertę dla wicemistrza Francji. Josep Pedrerol, ze słynnego programu "Chiringuito", potwierdza, że mistrz świata nie chce zostawać na kolejny rok w PSG (jego umowa wygasa latem 2022 roku).

- Zostanie w PSG nie jest spełnieniem żadnego marzenia. Jego intencje są jasne. Marzy o grze w Realu. I to już teraz. Na pewno jednak nie powie o tym publicznie, bo nie chce rozwścieczyć kibiców. Nie chce też wkurzyć prezesa. Lepiej nie denerwować kogoś, kto ma tyle pieniędzy. Prawda jest taka, że nawet transfer Leo Messiego wiele nie zmienił. Podpytałem w Realu o odczucia Mbappe wobec transferu Argentyńczyka. I nic on nie zmienia. W jego głowie tylko Real - przekonuje Josep Pedrerol.

Dziennikarz "Chiringuito" dodaje: Kylian jest pełen podziwu dla Messiego. Ma go za znakomitego piłkarza, ale on już podjął decyzję o odejściu. Nie może jednak publicznie zabrać głosu, bo to byłoby źle odebrane. Szczególnie że Nasser Al-Khelaifi nie lubi, jak się go prowokuje.

Kibice są już wściekli

Mbappe został wygwizdany przez kibiców PSG przed domowym meczem ze Strasbourgiem (4:2). W tym sposób fani dali wyraz niezadowolenia zachowania Francuza, który wciąż nie zadeklarował, czy pozostanie w klubie. A "Cadena SER" informuje, że Real ma zamiar jeszcze w tym oknie zaoferować za napastnika 120 milionów euro!