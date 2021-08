Barcelona oferuje Coutinho nowemu klubowi. Chce płacić połowę jego pensji

Zagraniczne media wciąż informują, że FC Barcelona chce sprzedać zawodników, którzy nie spełniają oczekiwań, a wydane na nich zostały ogromne pieniądze. Jednym z takich graczy jest Philippe Coutinho. Miesiąc temu mówiło się, że Brazylijczyk może wrócić do Premier League, bo zainteresowane nim były: jego poprzedni klub Liverpool, Everton, West Ham, Leicester oraz Wolverhampton.

Powrót do Włoch po blisko dziesięciu latach

Być może jednak Philippe Coutinho obierze inny kierunek. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" Barcelona zaoferowała transfer zawodnika Lazio Rzym. Byłaby nawet skłonna zapłacić połowę pensji zawodnika, która wynosi aż 9 mln euro rocznie. Taką pensję według informacji włoskich dziennikarzy klub z Rzymu byłby w stanie płacić zawodnikowi. Coutinho z chęcią przeniósłby się do Włoch, tym bardziej, że jego wielkim przyjacielem jest Lucas Leiva, pomocnik Lazio.

Jakie mogą być trudności w transferze? Sam zawodnik nie chce rezygnować z występów w Lidze Mistrzów, a Lazio zajęło w ubiegłym sezonie dopiero szóste miejsce. W dodatku kluby z Premier League (według angielskich mediów najbardziej możliwy jest transfer do Leicester), które są nim zainteresowane są w stanie zaoferować zawodnikowi większą pensję. Coutinho i Barcelona chciałyby, by do transferu doszło jak najszybciej, a tymczasem prezesi Lazio jeszcze szukają pieniędzy na transfery. Problemem może być też kwota transferowa. Claudio Lotito, prezes Lazio jest skłonny zapłacić nie więcej niż 40 mln euro.

Według "La Gazzetta dello Sport" inną opcją dla 29-letniego Brazylijczyka jest przeprowadzka do Interu Mediolan. Problem jednak w tym, że mistrzowie Włoch są w stanie wydać na jego transfer tylko 30 mln euro, czyli tyle ile zawodnik jest wyceniany przez fachowy portal "transfermarkt.pl". Coutinho grał już w Interze w swojej karierze w latach 2010-2012.

Od początku pobytu w Katalonii zawodzi i jest jedną z największych pomyłek transferowych w ostatnich latach. W sezonie 2019/2020 został wypożyczony do Bayernu Monachium, ale klub nie zdecydował się go wykupić. W ubiegłym sezonie zagrał w zaledwie w 14 meczach, w których strzelił cztery gole i miał trzy asysty. Długo zmagał się z kontuzją kolana.

Barcelona w niedzielę rozpocznie rywalizację w La Liga. O godz. 20 zagra przed własną publicznością z Realem Sociedad. O godz. 17.30 Celta Vigo zagra z obrońcą trofeum - Atletico Madryt. Na zakończenie dnia mecz: Sevilla - Rayo Vallecano (godz. 22.15).