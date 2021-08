Di Maria śmiejąc się: Aguero chce się zabić. Co on pocznie?

Podczas tegorocznego okna transferowego najwięcej szumu jest wokół FC Barcelony. Z jednej strony kataloński klub jest w trudnej sytuacji finansowej, ale z powodu rozczarowujących wyników niezbędna była przebudowa zespołu. Jednym z nowych piłkarzy klubu został Sergio Aguero.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Angel di Maria: Co Aguero pocznie najlepszego?

Argentyńczyk przeszedł do Barcelony z Manchesteru City przede wszystkim po to, aby zagrać w jednym zespole z Leo Messi. Obaj zawodnicy znają się od lat ze wspólnych występów w kadrze narodowej i łączą ich przyjacielskie relacje. Messi jest przecież ojcem chrzestnym Benjamina, najstarszego dziecka snajpera City.

Jak wiadomo Aguero nie spełni swojego celu, gdyż Messi nie dogadał się z Barceloną ws. przedłużenia kontraktu i będzie występować w Paris Saint-Germain. Jak zdradził Angel Di Maria w rozmowie TyC Sports, Aguero jest bardzo rozczarowany tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. - Kun chce się zabić, co on najlepszego pocznie? - powiedział, śmiejąc się, jego kolega z reprezentacji - Najgorsze jest jednak to, że znów odniósł kontuzję Mam nadzieję, że będzie mógł wrócić do gry na swoim normalnym poziomie - dodał także.

Żaden z nowych piłkarzy Barcy może nie zagrać w nowym sezonie. Potrzebują fortuny

Aguero jest najlepszym strzelcem w historii Manchesteru City z dorobkiem 260 goli w 390 występach. Do klubu dołączył z Atletico Madryt, gdzie zdobył 100 bramek w 230 meczach. Na razie nie wiadomo, kiedy Argentyńczyk wróci do gry. Według pierwszych diagnoz piłkarz będzie mógł zadebiutować w nowym klubie dopiero w listopadzie.