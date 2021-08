Nokaut Realu Madryt w 14 minut! I ta cudowna asysta Hazarda

Piłkarze Realu Madryt na inaugurację rozgrywek wystąpili w mocno osłabionym składzie. Z powodu kontuzji nie zagrało aż sześciu piłkarzy: obrońcy Daniel Carvajal, Marcelo, Federic Mendy, pomocnicy: Toni Kross, powracający z wypożyczenia z Arsenalu Daniel Ceballos i napastnik Mariano.

Nokaut Realu w ciągu 14 minut

Trener Carlo Ancelotti i tak mógł wystawić silną jedenastkę. W ataku wyszło trio: Gareth Bale, Karim Benzema i Eden Hazard. I właśnie ci zawodnicy wzięli udział przy pierwszym golu w 48. minucie. Walijczyk podawał w pole karne do Lucasa Vazqueza, ten dograł do Belga, który pięknie dotknął ją do Francuza, a ten skutecznie strzelił z woleja.

Dziesięć minut później goście podwyższyli wynik. Po krótko rozegranym rzucie rożnym Luka Modrić dośrodkował z prawej strony w pole karne, a obrońca Nacho zachował się jak rasowy napastnik i strzałem z woleja strzelił bramkę. W 62. minucie piękną indywidualną akcję zrobił Urugwajczyk Federico Valverde i podał na szósty metr do Benzemy. Pierwszy strzał został zablokowany, ale dobitka Francuza była już skuteczna.

180 sekund później po fatalnym błędzie Edera Militao, piłkarze Alaves mieli rzut karny, którego wykorzystał Joselu. Dla tego zawodnika od stycznia 2016 roku to już szósty gol przeciwko Realowi Madryt. Więcej zdobył tylko Luis Suarez (siedem).

W doliczonym czasie gry pierwszą asystę w Realu zanotował Alaba. Podał z lewej strony do Vinicusa, a ten z trzech metrów strzałem głową ustalił wynik.

W niedzielę dokończenie pierwszej kolejki La Liga. O godz. 17.30 obrońca trofeum Atletico Madryt zagra na wyjeździe z Celtą Vigo, a o godz. 20 Barcelona podejmie Real Sociedad.

Inne piątkowo-sobotnie wyniki La Liga: