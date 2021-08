Real Madryt zaprzecza sensacyjnym plotkom. Wydał specjalne oświadczenie

Tematy Superligi i porozumienia z funduszem CVC sprawiły, że La Liga i Real Madryt są w ostatnim czasie na wojennej ścieżce. W trudnych pandemicznych czasach to właśnie Florentino Perez jest głównym inicjatorem pomysłu powstania Superligi, której jednak solidarnie przeciwstawiają się UEFA oraz spółki ligowe, w tym La Liga. Alternatywą szefa La Liga Javiera Tebasa na poprawę sytuacji finansowej klubów, w tym Realu Madryt, było porozumienie z funduszem inwestycyjnym CVC, na bazie którego kluby miały otrzymać 2,7 mld euro (260 milionów miało trafić do Realu) w zamian za procent dochodów z praw telewizyjnych.

Projektowi temu sprzeciwili się najwięksi - Real Madryt i FC Barcelona, pisząc o porozumieniu "oszukańczym", "niezgodnym z prawem" oraz "zawartym za plecami". Real zdecydował się nawet na pozwanie zarówno Tebasa, jak i funduszu CVC. Presja ta przyniosła skutek, mimo że porozumienie La Ligi z CVC zostało przyjęte przez zdecydowaną większość klubów Primera i Segunda Division. Spośród 42 klubów odrzuciły je jedynie Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i jeden z klubów drugiej ligi, ale nie wezmą one udziału w podziale 2,7 mld euro oferowanego przez CVC i też nie będą musiały się dzielić przyszłymi wpływami z praw telewizyjnych.

Jak przekonywało w sobotę dziennik "El Mundo Deportivo", wobec zaistniałej sytuacji Florentino Perez rozważał nawet wycofanie Realu Madryt z La Liga i przyłączenie do rozgrywek angielskiej Premier League. Powodem miał być wspomniany konflikt z ligową spółką i złe traktowanie klubu przez La Liga, którego w Madrycie mają już serdecznie dość. Ba, w tym temacie miały trwać już nawet intensywne prace.

Zdaniem dziennikarzy, Real sondował też opcje dołączenia do niemieckiej Bundesligi czy włoskiej Serie A, ale to właśnie Premier League miałaby być rozwiązaniem najbardziej atrakcyjnym. Największym problemem w tym przypadku miał być jednak "Brexit", czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co znacznie utrudniałoby sformalizowanie takiego przedsięwzięcia.

Real zaprzecza. "Nieprawdziwe i absurdalne informacje"

Real Madryt nie zwlekał z odpowiedzią na zarzuty hiszpańskiego dziennika. W sobotę po południu klub z Madrytu opublikował krótkie oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

"Wobec informacji opublikowanych dzisiaj przez dziennik Mundo Deportivo, mówiący o tym, jakoby nasz klub sondował możliwość odejścia z La Liga do Premier League, Real Madryt chciałby jasno poinformować, że są one totalnie nieprawdziwe, absurdalne i niemożliwe. Takie informacje jedynie próbują zaszkodzić po raz kolejny naszemu klubowi" - napisano w komunikacie.

Real Madryt rozpocznie sezon 2021/22 już w sobotę, gdy o godzinie 22:00 zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves.