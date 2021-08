Barcelona blisko pierwszego transferu z klubu! "Jeden problem mniej"

FC Barcelona cały czas szuka rozwiązań, które zrównoważyłyby jej budżet. Jednym z rozwiązań jest sprzedaż piłkarzy oraz obniżka ich pensji. Dotyczy to szczególnie zawodników, którzy od dłuższego czasu nie spełniają oczekiwań trenera Ronalda Koemana.

Tylko jeden piłkarz Barcelony zgodził się na obniżkę zarobków. Laporta się przeliczył

Umtiti zagra w Benfice?

Jednym z nich jest właśnie Samuel Umtiti. Francuski obrońca ma wysoką pensję. Zarabia 13 mln euro rocznie, a grał niewiele. Koeman nie widzi go w składzie. W niedzielę przed meczem o Puchar Gampera z Juventusem Turyn Francuz został wygwizdany. Umtiti nie czekał na murawie na wręczenie trofeum. Był wściekły na kibiców i zszedł do szatni od razu po ostatnim gwizdku. Zawodnikowi zapowiedziano, że jeśli nie będzie chciał odejść, to nie zostanie powołany na żaden mecz i będzie przesiadywał na trybunach.

Być może szybko jego problem się rozwiąże. Po zawodnika zgłosiła się bowiem Benfica - informuje portugalski "Record". Na transfer naciska trener ekipy z Lizbony - Jorge Jesus. Uważa bowiem, że Francuz mógłby się odbudować w jego drużynie. Benfica ma zaoferować dziesięć milionów euro za transfer.

Samuel Umtiti trafił do FC Barcelony w lipcu 2016 roku. W rozgrywkach 2016/17 był podstawowym piłkarzem, ale później grał już coraz mniej. W sezonie 2020/21 wystąpił w zaledwie 16 meczach we wszystkich rozgrywkach. Francuz przegrywał rywalizację o miejsce w linie defensywnej nawet z Oscarem Minguezą i Rolandem Araujo. Według portalu "Transfermarkt", obecnie 27-latek jest wyceniany na 8 mln euro.

Koszmar Barcelony. Piłkarze wściekli, czują się "oszukani i jak g***"

- Odejście Leo Messiego to może być początek koszmaru Barcelony. Problemów nie widać bowiem końca. Wielu piłkarzy jest wściekłych, klub wciąż szuka pieniędzy. - Jest wielu wściekłych piłkarzy, którzy są źli z różnych powodów. Może niektórzy mają rację, a może niektórzy się mylą. Każda sytuacja jest inna - np. Neto chce odejść, Coutinho czuje się jak g****, Pjanić czuje się oszukany. Może to wina starego zarządu, który wszędzie szastał pieniędzmi, ale odkąd Laporta wygrał wybory, też tak się dzieje - informują hiszpańskie media. Ronald Koeman żąda wzmocnień, a tymczasem być może Barcelona będzie zmuszona pozbyć się kolejnej swojej gwiazdy - pisał Paweł Matys, dziennikarz sport.pl o olbrzymich problemach Barcelony.

Barcelona zapłaci Messiemu krocie. Klub jeszcze bardziej pogrąży się w długach

Primera Division rusza już w piątek. Barcelona w pierwszej kolejce zagra u siebie z Realem Sociedad. Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 20.