Pracownik Barcelony rezygnuje po odejściu Messiego. Mocny list do Laporty. "Pomagamy Realowi Madryt"

W minioną niedzielę odbyła się pożegnalna konferencja prasowa z udziałem Leo Messiego. Argentyńczyk wyjawił powody braku porozumienia z klubem i jednocześnie potwierdził, że Paris Saint-Germain jest jednym z klubów, z którym prowadzi rozmowy. Na ten moment Messiemu najbliżej do drużyny ze stolicy Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Krytycy Luisa Enrique schowali się z powrotem do jaskini"

Członek komisji rezygnuje z pracy w FC Barcelonie. "Joan, rozczarowałeś mnie. Messi był dziedzictwem Barcelony"

Odejście Leo Messiego z Barcelony spowodowało, że pierwsza osoba postanowiła zrezygnować z pracy w klubie. Mowa o Jaume Llopisie, który był członkiem komisji ds. Espai Barca (kompleksu sportowego położonego przy stadionie Camp Nou i dzielnicy Les Corts). Hiszpan jest też profesorem w szkole biznesu IESE na Uniwerystecie w Nawarze, który specjalizuje się m.in. w obszarze strategii.

Llopis postanowił napisał list do prezesa Joana Laporty, w którym wytłumaczył powody swojego odejścia z Barcelony. List został opublikowany przez hiszpański dziennik "Sport". "Janie, rozczarowałeś mnie. Myślałem, że jesteś jedynym, który jest w stanie stawić czoła Florentino Perezowi. Jestem pewien, że można było zrobić znacznie więcej, aby Messi został. Jest wielu tych, którzy są zbędni. Messi był dziedzictwem FC Barcelony" – rozpoczął.

"Zobaczymy, kiedy nadejdzie Superliga. Jeśli nadejdzie, a w tym czasie PSG się wzmocni, to ułatwimy Kylianowi Mbappe odejście do Realu Madryt. Idealny plan Florentino. Ty przejdziesz do historii jako prezydent, który pożegnał Leo Messiego. Dziękuję za zaufanie związane z postawieniem na mnie w komisji. Myślę, że wniosłem pozytywne rzeczy, ale czuję się zobowiązany podać się do dymisji" – dodał profesor.