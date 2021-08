Kolejny piłkarz chce odejść z Barcelony! Gotów obniżyć pensję, by tylko odejść

FC Barcelona znajduje się bardzo trudnej sytuacji finansowej. Z tego powodu klub nie był w stanie przedłużyć kontraktu Leo Messiego, ale to nie koniec szukania oszczędności. Wiele wskazuje na to, że katalońskiego klubu będzie musiało odejść jeszcze kilku piłkarzy.

Kolejny piłkarz na wylocie z FC Barcelony. Wróci do swojego byłego klubu?

W tym gronie jest Bośniak Miralem Pjanić, który przed rokiem trafił do Barcelony z Juventusu. 31-latek nie przekonał jednak do siebie Ronalda Koemana i przez większość sezonu był jedynie rezerwowym. Na razie nie ma żadnych symptomów na to, aby jego sytuacja się poprawiła, więc zawodnik szuka nowego klubu.

Kataloński "Sport" poinformował, że Pjanić może odejść do Juventusu, w którym występował w latach 2016-2020. Ta opcja wydaje się być najbardziej prawdopodobna, zwłaszcza że do Turynu wrócił Massimilliano Allegri, czyli szkoleniowiec, u którego Bośniak był kluczową postacią. Zawodnik ma zostać wypożyczony do klubu na rok. Według hiszpańskich mediów Pjanić zgodził się na obniżkę pensji o 20 proc., aby występować w Juventusie.

Jak dotąd Barcelona sprzedała trzech zawodników, za których otrzymała blisko 30 milionów euro. Chodzi o Juniora Firpo, Jeana-Clair Todibo oraz Carlesa Alenę. Z zespołem może pożegnać się także Samuel Umtiti. Kataloński klub kupił natomiast Emeresona Royala z Realu Betis za dziewięć milionów euro. Do Barcelony za darmo trafili także Segio Aguero oraz Memphis Depay, a także Eric Garcia.