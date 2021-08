"Kłopoty, kłopoty Barcelony". Sergio Aguero wypada! "Nie był w stanie chodzić"

Sergio Aguero zabrakło kadrze na niedzielny, wygrany 3:0 mecz z Juventusem i w tej chwili do końca nie wiadomo, kiedy pojawi się na boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Gareth Bale wrócił do Realu Madryt i podszedł do rzutu karnego. Bez komentarza [WIDEO]

Kontuzja Sergio Aguero. Czeka go długa pauza. "Nie był w stanie chodzić"

Aguero został piłkarzem Barcelony, po tym jak wygasł jego kontrakt z Manchesterem City. W ostatnich dniach hiszpańskie media donosiły, że Argentyńczyk będzie chciał opuścić ekipę z Camp Nou, po tym jak z drużyny po 21 latach odszedł Leo Messi, jeden z jego największych przyjaciół. Messi jest ojcem chrzestnym Benjamina, najstarszego syna byłego piłkarza Manchesteru City.

Później Augero zdementował te informacje. - Nie martwcie się, będziecie mnie mieli przez cały rok - powiedział Argentyńczyk, pytany o sytuację przez kibiców trzeciego zespołu minionego sezonu ligi hiszpańskiej na nagranym filmie, który trafił na Twittera.

Aguego liczył na debiut w meczu o Puchar Gampera, ale kontuzja wyeliminowała go z gry. Piłkarz będzie musiał uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że na pierwszy oficjalny mecz w barwach Barcelony będzie musiał jeszcze sporo poczekać. Jak donosi dziennik kataloński "Sport", Argentyńczyk doznał urazu ścięgna wewnętrznego łydki prawej nogi i czeka na więcej testów, aby poznać dokładną diagnozę, ile będzie pauzował.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Gerarda Romero, Aguero wróci do gry dopiero w listopadzie! "Nie był w stanie wczoraj chodzić - napisał dziennikarz w kolejnym tweecie,

- Kłopoty, kłopoty Barcelony. Kuna Aguero nie zobaczymy aż do listopada, znowu odzywa się zdrowie. Początek sezonu na barkach Memphisa i Griezmanna. Coś czuję, że z takimi stratami Demir przyszedł się ogrywać, a szybko przeskoczy jako alternatywa na ławkę w jedynce - podkreślił na Twitterze Dominik Piechota z "newonce.sport".

Zadyma w trakcie meczu. Simeone nagle wbiegł na boisko [WIDEO]

Aguero ostatnie dziesięć lat spędził w Manchesterze City, gdzie został legendą: jest najlepszym strzelcem w historii klubu (184 goli), zdobył pięć mistrzostw Anglii i Pucharów Ligi Angielskiej, a do tego dołożył Puchar Anglii. Po wygaśnięciu kontraktu przeszedł do Barcelony, z którą podpisał dwuletni kontrakt (do końca sezonu 2022/23).