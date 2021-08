Sergio Aguero przekazał kibicom decyzję ws. przyszłości w Barcelonie

W czwartek FC Barcelona ogłosiła, że nie przedłuży umowy z Lionelem Messim ze względu na ograniczenia finansowe. To spory cios dla Sergio Aguero, który przyszedł do Barcelony między innymi ze względu na przyjaźń z Messim (Messi jest ojcem chrzestnym Benjamina, najstarszego syna byłego piłkarza Manchesteru City). - Zachowujemy się jak stare małżeństwo - zdradził w zeszłym roku, opisując ich relacje w trakcie zgrupowań reprezentacji Argentyny. Po odejściu Messiego część hiszpańskich mediów informowała, że Aguero zatrudnił prawnika, by pomóc mu rozwiązać kontrakt z Barceloną, a sam piłkarz miał być zły na to, jak potoczyła się sprawa.

Sergio Aguero do kibiców Barcelony: Nie martwcie się

I być może rzeczywiście jest zły, ale nic nie wskazuje na to, by rzeczywiście miał odejść z Barcelony. - Nie martwcie się, będziecie mnie mieli przez cały rok - powiedział Aguero, pytany o sytuację przez kibiców trzeciego zespołu minionego sezonu ligi hiszpańskiej.

Aguero ostatnie dziesięć lat spędził w Manchesterze City, gdzie został legendą: jest najlepszym strzelcem w historii klubu (184 goli), zdobył pięć mistrzostw Anglii i Pucharów Ligi Angielskiej, a dod tego dołożył Puchar Anglii. Po wygaśnięciu kontraktu przeszedł do Barcelony, z którą podpisał dwuletni kontrakt (do końca sezonu 2022/23).