Prezes La Liga wbija szpilkę Barcelonie. "Mówiliście, że jesteśmy w ruinie"

Włodarze FC Barcelony w czwartkowy wieczór opublikowali oświadczenie, zgodnie z którym wskazali, że nie byli w stanie odnowić kontraktu z Leo Messim. Jego umowa wygasła 30 czerwca i od tamtego momentu formalnie pozostawał bez klubu. Argentyńczyk zakończył tym samym wieloletnią karierę w klubie z Camp Nou.

"Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Joan Laporta krytykuje zarząd La Liga

W piątek Joan Laporta publicznie odniósł się do sytuacji Messiego. Opowiedział, dlaczego nie mógł on zostać w klubie, a także zwrócił uwagę na niekompetencję poprzedniego zarządu Barcy. Prezydent skierował swoje słowa również w stronę włodarzy hiszpańskiej ligi.

- Wszystko ma związek z zasadami Finansowego Fair Play w La Liga. Nie mogliśmy zarejestrować Messiego, mimo że mieliśmy porozumienie. Aby osiągnąć ten cel, musielibyśmy zgodzić się na umowę zastawiającą pieniądze z praw telewizyjnych na pięćdziesiąt lat - przyznał Laporta.

Prezydent Barcy odniósł się do funduszu inwestycyjnego CVC, który miał przeznaczyć 2,7 mld euro w celu pomocy hiszpańskim klubom. Te z kolei musiały się zobowiązać do podpisania umowy obowiązującej przez kilkadziesiąt najbliższych lat. Wobec takich działań sprzeciw wyraziły zarówno FC Barcelona, jak i Real Madryt.

Odpowiedź Javiera Tebasa

Hiszpańscy dziennikarze są zdania, że dotyczy to pomysłu utworzenia Superligi. Dwa najbardziej utytułowane hiszpańskie kluby w dalszym ciągu są za powstaniem rozgrywek. Potencjalna umowa La Liga miałaby rzekomo pogrzebać pomysł, którego inicjatorem był Florentino Perez.

"Niedawno mówiliście, że jesteśmy w ruinie. Teraz wyceniają nas na 24 miliardy, po wejściu inwestorów to jeszcze wzrośnie. Widać, że się pomyliłeś. Chyba jednak to nas będą oglądać młodzi, prawda, Joan? Tak to jest. 72 godziny temu Laporta w pełni mi tłumaczył tę operację. Akceptował ten projekt. Co się stało? W Barcelonie jest dyrektor, który wiele rozmawia z..." - odpowiedział Javier Tebas na Twitterze.