Gdzie zagra Leo Messi? Możliwych kilka opcji. Wśród nich nawet Barcelona

Już wszystko wiadomo – Lionel Messi definitywnie odchodzi z Barcelony. "Pomimo że FC Barcelona i Lionel Messi doszły do porozumienia i wyraźnego zamiaru obu stron podpisania dziś nowego kontraktu, nie może to nastąpić z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych" – poinformował klub, tłumacząc to przepisami ligi hiszpańskiej. Chodzi najprawdopodobniej o limit płac, który Barcelona przekroczyłaby, gdyby zatrudniła Messiego ponownie.

Zobacz wideo Wielki kryzys Leo Messiego w El Clasico. To może być smutny koniec! [SEKCJA PIŁKARSKA #84]

"FC Barcelona z całego serca wyraża wdzięczność zawodnikowi za jego wkład w rozwój klubu i życzy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość w życiu osobistym i zawodowym" – czytamy w komunikacie.

Oficjalnie: Leo Messi odchodzi z Barcelony! Koniec epoki!

Gdzie zagra Lionel Messi po odejściu z Barcelony?

Messi ma już 34 lata, ale rzeczą jasną jest, że to nie przeszkodzi zainteresowanym klubom. Argentyńczyk to nadal jeden z najlepszych piłkarzy świata. I teraz nie trzeba negocjować z Barceloną warunków jego kontraktu. Trudno było sobie wyobrazić, że Messi zagra gdzieś indziej niż w Katalonii, ale teraz wszystko wskazuje na to, że wkrótce zobaczymy Argentyńczyka w nowych barwach. Tylko jakich?

Przez cały czas, kiedy trwała saga związana z negocjacjami odnośnie kontraktu Messiego, media spekulowały gdzie może zagrać sześciokrotny zwycięzca Złotej Piłki w przypadku, gdyby nie dogadał się z Barceloną. Jako jeden z prawdopodobnych kierunków wymieniano Manchester City. Argumentem za tym transferem była osoba Pepa Guardioli, który współpracował z Messim, kiedy Hiszpan był trenerem Barcelony. Obaj panowie razem wygrali wszystko, co było do wygrania. Obaj panowie niejednokrotnie się komplementowali, a w tym roku Guardiola przyznał nawet, że chciałby mieć w swoim zespole kogoś takiego jak Messi, Mbappe czy Ronaldo – zawodnika, który jest w stanie sam wygrać mecz.

Drugą opcją jest Paris Saint-Germain. Francuski klub za każdym razem pojawia się w tego typu spekulacjach, bo jest jednym z niewielu klubów, który jest w stanie dźwignąć pensje kilku gwiazd. Dodatkowo za tym ruchem może przemawiać fakt, że PSG może wkrótce stracić swoją największą gwiazdę – Kyliana Mbappe. Od tygodni mówi się o tym, że Francuz odejdzie do Realu Madryt. Wtedy PSG z pewnością będzie szukało dla niego zastępstwa.

Internet wrze po informacji o odejściu Messiego. "To jeszcze nie koniec"

Istnieje też teoria mówiąca o tym, że Messi mimo wszystko zostanie w Barcelonie. Hiszpański dziennikarz Josep Capdevila twierdzi, że lakoniczny komunikat Barcelony może być jedynie próbą wywarcia presji na szefie La Ligi. Według komunikatu Barcelony Messi nie może podpisać kontraktu przez przepisy ligowe, a konkretnie przez limit płac, który zostanie przekroczony w przypadku zakontraktowania Argentyńczyka. Dodatkowo Javier Tebas mocno krytykował projekt Superligi, której Barcelona nadal nie opuściła. Barcelona być może straszy Tebasa, że po Cristiano Ronaldo czy Neymarze liga hiszpańska może stracić również Messiego. To byłby potężny cios dla rozgrywek. Z pewnością wielu kibiców spoza Hiszpanii ogląda La Ligę między innymi z powodu Messiego. Jeśli Argentyńczyk odejdzie, ci fani pójdą za nim.

Niewykluczony jest jeszcze inny transfer – za ocean. Messi mógłby zostać gwiazdą amerykańskiej MLS. Na początku czerwca współwłaściciel Interu Miami Jorge Mas twierdził, że on i David Beckham (który również jest udziałowcem klubu) prowadzili zaawansowane rozmowy z Messim. Wtedy plan był taki, że do 2023 roku Messi miał grać w Barcelonie, a na ostatnie dwa lata swojej kariery przenieść się do USA. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, bo Messiego stać jeszcze na grę na najwyższym poziomie i najprawdopodobniej Argentyńczyk będzie chciał zostać w Europie.

Koniec epoki. Messi odchodzi z Barcelony

Chętnych na Argentyńczyka nie powinno zabraknąć. Trudno jest w jednym akapicie wymienić wszystkie sukcesy Lionela Messiego. To sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki – nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie. Z FC Barceloną 10 razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, siedem razy po Puchar Króla i cztery razy po Ligę Mistrzów. Trzy razy wygrywał Klubowe Mistrzostwa Świata. W zeszłym miesiącu razem z reprezentacją Argentyny wygrał Copa America. Do tego należy dorzucić mnóstwo nagród i osiągnięć indywidualnych, głównie tytuły króla strzelców we wszystkich rozgrywkach.

Hiszpańskie media odpaliły bombę. Podpis Messiego "prawie niemożliwy"