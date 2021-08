Hiszpańskie media odpaliły bombę. Podpis Messiego "prawie niemożliwy"

1 lipca wygasł kontrakt Leo Messiego z FC Barceloną i od tego czasu argentyński zawodnik pozostaje bez klubu. W lipcu ESPN informował, że kataloński klub ma czas do końca sierpnia, aby go zarejestrować. W przeciwnym wypadku Argentyńczyk nie będzie mógł grać w ekipie Ronalda Koemana przynajmniej do stycznia 2022 roku.

Joan Laporta stawia ultimatum zawodnikowi: Jeśli nie zaakceptuje warunków, może odejść

Co dalej z Messim? Sprzeczne informacje hiszpańskich mediów

Jednak według najnowszych informacji, które w czwartek podała "Marca", Messi w Barcelonie w ogóle nie zagra. Jeszcze we wtorek kataloński "Sport" informował, że negocjacje pomiędzy stronami zakończyły się pomyślnie i Argentyńczyk podpisze nową umowę do 2026 roku. Miała ona zostać podpisana po tym, jak Argentyńczyk wróci z wakacji. Ale według "Marki" do tego nie dojdzie. Według hiszpańskich dziennikarzy Messi jest od Barcelony jest "daleko jak nigdy", a odnowienie kontraktu jest "prawie niemożliwe". Według "Marki" prezydent klubu Joan Laporta już o tym wie, podobnie jak wiele innych osób związanych z Barceloną. Klub rzekomo zastanawia się już jedynie nad tym, jak zakomunikować to kibicom.

Podobne informacje przekazało radio RAC 1. Według informacji Gerarda Moreno Messi miał zakomunikować, że nie odpowiada mu projekt klubu, ani jego sytuacja finansowa. O decyzji Argentyńczyka mają już wiedzieć kapitanowie Barcelony.

Jednak do czasu oficjalnych komunikatów niczego nie można być pewnym. Choćby dlatego, że zupełnie inne informacje podaje "Mundo Deportivo". Według tego dziennika Barcelona chce ogłosić przedłużenie kontraktu w ciągu 24 godzin. Do ustalenia pozostają jednak jeszcze pewne szczegóły, które opóźniają oficjalny komunikat. Jak ustaliło "Mundo Deportivo", negocjacje rzeczywiście spowolniły, ale klub nadal ma nadzieję na pozytywne zakończenie sprawy już wkrótce.

