Joan Laporta stawia ultimatum zawodnikowi: Jeśli nie zaakceptuje warunków, może odejść

22-letni brazylijski boczny obrońca trafił na Camp Nou pod koniec stycznia 2019 roku, jednak od razu trafił do Realu Betis. Jego rozwój był na tyle imponujący, że Barca postanowiła skorzystać z opcji w kontrakcie i sprowadzić go za dziewięć milionów euro. Przy okazji prezentacji Emersona prezydent klubu odniósł się do innych ważnych tematów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

Barcelona porozumiała się z Neymarem. Koniec wieloletnich przepychanek

Wygórowane żądania finansowe 18-latka

Joan Laporta otrzymał kilka pytań na temat sytuacji Ilaixa Moriby. W ostatnich tygodniach przyszłość 18-latka zaczęła się komplikować. Szefowie klubu z Barcelony rozpoczęli z nim negocjacje w sprawie przedłużenia umowy, która wygasa w przyszłym roku. Zaproponowano mu pensję na poziomie dwóch milionów euro, jednak sam zawodnik chciał trzy razy więcej.

Niezadowolenie młodego pomocnika doprowadziło do tego, że nie pojawił się w siedzibie klubu, aby rozpocząć treningi przed nowym sezonem. Miała to być dodatkowa presja, by przekonać dyrekcję sportową do spełnienia wygórowanych żądań 18-latka.

Laporta niezadowolony z zachowania Moriby

- To, co robi Ilaix jest niedopuszczalne. Musimy teraz wysłać wiadomość do innych chłopców z La Masii. Nie pozwolimy, aby gracze wysuwali takie żądania. Pomogliśmy mu się rozwinąć, teraz to bardzo dobry piłkarz. Wielka szkoda, że tak się zachowuje - powiedział dyrektor FC Barcelony.

Prezes Barcy dodał również, że klub nie zamierza zgadzać się na takie żądania. - Nie zaakceptujemy tego ani w przypadku Ilaixa, ani w żadnym innym. Jeśli chce zmienić klub i nie zaakceptuje naszych warunków, to może odejść - skomentował.

Wielkie kłopoty FC Barcelony! Będzie musiała grać bez Leo Messiego do stycznia?!

Jak dotąd Ilaix Moriba rozegrał 18 meczów w seniorskiej drużynie FC Barcelony, w których strzelił jedną bramkę i zanotował trzy asysty.