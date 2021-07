Real Madryt wycenił Martina Odegaarda. Transfer coraz bliżej

Real Madryt przygotowuje się do nowego sezonu pod czujnym okiem nowego szkoleniowca Carlo Ancelottiego. Wśród zawodników, którzy są do dyspozycji włoskiego trenera jest Martin Odegaard. Norweg trafił na Santiago Bernabeu w 2015 roku i od tamtej pory nie udało mu się wywalczyć miejsca w pierwszym zespole. W tym czasie był wypożyczany do Heerenveen, Vitesse, Realu Sociedad czy ostatnio do Arsenalu. W tym sezonie może się to jednak zmienić i pomocnik prawdopodobnie zostanie w Madrycie.

Real chce postawić na Odegaarda. Arsenal może mieć problem

Według doniesień "ESPN" Real Madryt chciałby zatrzymać Martina Odegaarda. Jeżeli jednak pojawiłaby się oferta opiewająca na co najmniej 50 milionów euro, byliby gotowi ją przyjąć. Nie biorą jednak pod uwagę wypożyczenia. Może to być problem dla Arsenalu, gdzie byli bardzo zadowoleni z Norwega i chętnie widzieliby go u siebie. Kwota okazuje się jednak być zbyt wysoka dla londyńczyków.

Sam zawodnik również najchętniej opuściłby Santiago Bernabeu, ponieważ stracił nadzieję na wywalczenie sobie pozycji w drużynie. Władze Realu i trener Carlo Ancelotti mają w nim jednak widzieć następcę dla Luki Modricia, który zbliża się do końca kariery. Liczą więc, że Odegaard zmieni zdanie. Według dziennikarzy "ESPN" decydujące mają być najbliższe dwa tygodnie.

Martin Odegaard przeszedł do Arsenalu w połowie poprzedniego sezonu na zasadzie wypożyczenia. Norweg rozegrał w sumie dla londyńskiego klubu 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.