Barcelona porozumiała się z Neymarem. Koniec wieloletnich przepychanek

FC Barcelona od dłuższego czasu walczy z ogromnym kryzysem na wielu płaszczyznach. Problemem są przede wszystkim kwestie finansowe i dramatyczna sytuacja, do której doprowadziła poprzednia ekipa rządząca klubem z Josepem Marią Bartomeu na czele. W dodatku częściowo z tego samego powodu w dalszym ciągu nie udało się podpisać nowego kontraktu z Leo Messim. Okazuje się jednak, że pojawiły się także dobre informacje dla katalońskiego klubu.

Topór wojenny zakopany. Jest porozumienie FC Barcelony z Neymarem

FC Barcelona ogłosiła we wtorek za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej zawarcie porozumienia z Neymarem. - FC Bracelona i Neymar polubownie kończą postępowanie sądowe. Podpisano umowę kończącą toczące się sprawy - przekazano w oficjalnym komunikacie. Oznacza to zakończenie toczącego się od czterech lat sporu pomiędzy klubem a jego byłym zawodnikiem.

Neymar opuścił FC Barcelonę w 2017 roku, ale do dzisiaj nie udało się zamknąć wszystkich spraw dotyczących respektowania zapisów kontraktowych. W sumie w sądzie cywilnym i sądzie pracy wylądowały trzy sprawy i obie strony nie potrafiły dojść w nich do porozumienia przez dłuższy czas. Na szczęście przede wszystkim dla klubu po kilku latach batalii sądowych udało się zakopać topór wojenny.

W 2017 roku Neymar przeniósł się z FC Barcelony do PSG za rekordową do tej pory kwotę 222 milionów euro. Na Camp Nou natomiast występował w sumie przez cztery sezony w latach 2013-2017. W tym czasie wystąpił w barwach katalońskiego klubu w 186 spotkaniach, w których zdobył 105 bramek i zaliczył 76 asyst. W ostatnim czasie wiele się mówiło na temat możliwego powrotu Brazylijczyka do FC Barcelony, ale taki transfer wydaje się na tę chwilę niemożliwy, ponieważ piłkarz przedłużył kontrakt z PSG do 2025 roku.