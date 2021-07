Wielkie kłopoty FC Barcelony! Będzie musiała grać bez Leo Messiego do stycznia?!

Komplikuje się dalsza przyszłość Leo Messiego w FC Barcelonie. Kataloński klub ma czas czas do końca sierpnia, aby go zarejestrować. Jak poinformował ESPN, jeżeli to się nie uda, Argentyńczyk nie będzie mógł grać w ekipie Ronalda Koemana przynajmniej do stycznia 2022 roku.

