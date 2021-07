Media: Gareth Bale podjął już decyzję. Wie, co dalej z jego karierą

Gareth Bale w przyszłym sezonie będzie występował w barwach Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez hiszpański dziennik "AS" Walijczyk zdecydował, że wypełni obowiązujący do końca czerwca 2022 roku kontrakt na Santiago Bernabeu. Tym samym wykluczony jest jego powrót do Tottenhamu.

