Galaktyczny transfer Giorgio Chielliniego na sam koniec kariery? Hit po Euro 2020

Giorgio Chiellini był jednym z najlepszych obrońców na Euro 2020. W reprezentacji Włoch, która zdobyła drugie w swojej historii mistrzostwo Europy, stworzył z Leonardo Bonuccim znakomity duet defensorów.

Chiellini po wygaśnięciu umowy z Juventusem, jest od 1 lipca wolnym piłkarzem i może podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Przedłużenie umowy z drużyną z Turynu powinno być formalnością, ale jeszcze do tego nie doszło. - Do podpisania kontraktu potrzeba obu stron. Giorgio pojechał na Euro 2020 i skupił się wyłącznie na tym. Nie ma problemu z Juventusem. Powiedzieliśmy, że spotkamy się latem, w późniejszym terminie. Jeszcze nie usiedliśmy do rozmów, aby ustalić nowe warunki umowy - mówił niedawno w "Radio Radio" agent włoskiego piłkarza, Davide Lippi. - Inne kluby? Musiałyby najpierw złożyć ofertę. Na dzień dzisiejszy nie ma nikogo. Czekamy, aż Juventus skontaktuje się z nami, żebyśmy mogli usiąść i porozmawiać - dodał agent Chielliniego.

Chiellini zostanie piłkarzem Realu Madryt?

Jak poinformował portal fichajes.net tę sytuację chce wykorzystać Real Madryt, aby sprowadzić doświadczonego piłkarza na Santiago Bernabeu. Według hiszpańskiego serwisu wielkim zwolennikiem pozyskania Włocha jest nowy trener Realu Madryt Carlo Ancelotti, który zastąpił Zinedine'a Zidane'a. Jak sugeruje portal, Chiellini miałby podpisać z Realem roczną umowę.

Odejście za darmo Sergio Ramosa, który nie dogadał się w Realem w sprawie przedłużenia umowy i plotki mówiące o odejściu kolejnego środkowego obrońcy Raphaela Varane'a, kuszonego przez Manchester United sprawiają, że drużyna z Madrytu poszukuje klasowego obrońcy.

Co prawda do Realu już przybył David Alaba z Bayernu Monachium i w kadrze znajdują się Nacho, Eder Militao i Jesus Vallejo, ale to zbyt mało, aby poważnie myśleć o grze o najwyższe cele.

Chiellini grał w Juventusie od 2004 roku. Wystąpił dotychczas w aż 535 meczach włoskiego klubu i strzelił w nich 36 goli oraz zanotował 24 asysty.