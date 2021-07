Kosmiczna wymiana na linii Barcelona - Atletico Madryt blisko! Wielki powrót

FC Barcelona wciąż poszukuje pieniędzy na kontrakt Leo Messiego. Argentyńczyk od 1 lipca pozostaje wolnym zawodnikiem i w dalszym ciągu nie podpisał nowego kontraktu. Problemem jest Finansowe Fair Play w LaLiga, które nie pozwala katalońskiemu klubowi na zaproponowanie oczekiwanej pensji Messiemu. Prezydent klubu Joan Laporta pilnie poszukuje rozwiązania, aby zmniejszyć budżet na pensje. Najprawdopodobniej będzie musiał pozbyć się jednej z gwiazd zespołu.

Od kilku dni hiszpańskie media donoszą o głośnej wymianie, do jakiej miałoby dojść pomiędzy FC Barceloną a Atletico Madryt. Według pierwszych informacji dziennika "Mundo Deportivo" Antoine Griezmann miałby wrócić do drużyny mistrza Hiszpanii a do Katalonii trafiłby Saul Niguez. Dzięki temu Laporcie udałoby się uwolnić budżet od ogromnej pensji Francuza. Ułatwiłoby to załatwienie sprawy kontraktu Messiego.

Co zaskakujące, według późniejszych doniesień radia "COPE" do wymiany miałoby dojść bez zapłaty z żadnej ze stron. Pokazuje to, w jak słabej kondycji finansowej jest FC Barcelona, ponieważ Griezmann jest wart zdecydowanie więcej od Saula na rynku transferowym. Według wyliczeń dziennikarzy kataloński klub miałby stracić na takim transferze aż około 72 miliony euro. Dziennik "Sport" dementował jednak niedługo później te informacje, twierdząc, że Barcelona oczekuje dopłaty w wysokości 15 milionów euro.

Negocjacje dotyczące wymiany potwierdził także dobrze zorientowany na rynku transferowym włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Według niego obaj piłkarze dostali zielone światło na taką wymienę, ale pozostaje kwestia negocjacji pomiędzy klubami. Sami zawodnicy podchodzą do sprawy z ogromnym entuzjazmem. Laporta początkowo miał nadzieję, że Griezmann przeniesie się do Chelsea, ale Francuz od początku brał pod uwagę Atletico, co po raz kolejny skomplikowało sprawę. Saul natomiast ma cały czas ofertę z Liverpoolu, ale on również nie chce się przenosić z Hiszpanii.