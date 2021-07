Prezes Realu Madryt o Cristiano Ronaldo: "To idiota. On jest chory, naprawdę chory". Wyciekło nagranie

Kilka dni temu wyciekło szokujące nagranie, na którym słychać, jak Florentino Perez, prezes Realu, obraża Ikera Casillasa i Raula Gonzaleza, a więc dwie legendy Królewskich. - To wypowiedzi wyciągnięte z rozmów o głębszym kontekście. To, że wspomniane rozmowy są przedstawiane teraz, po upływie tylu lat od ich przeprowadzenia, ma związek, w mojej opinii, z udziałem w Superlidze jako jeden z jej promotorów. Oddałem tę sprawę w ręce prawników. Oni analizują możliwe działania, jakie można podjąć - bronił się Florentino Perez. Ale w czwartek wypłynęły kolejne nagrania. Tym razem z 2012 roku. Dostało się m.in. Cristiano Ronaldo, najskuteczniejszemu piłkarzowi w historii Realu Madryt.

Prezes Realu Madryt o Cristiano Ronaldo: To idiota

- Cristiano jest szalony. To idiota. On jest chory, naprawdę chory. Wy naprawdę wierzycie, że on jest normalny? Nie jest! Gdyby taki był, to nie robiłby tych wszystkich głupot, które robi. Głupot, jak np. jego żalenie się w mediach, że jest smutny. (...) Jorge Mendes i Jose Moruinho to goście ze strasznym ego. Oni nie dostrzegają rzeczywistości, jak inni ludzie. Gdyby widzieli, to by mogli zarobić dużo więcej pieniędzy. Mówiliśmy o np. prawach do wizerunku, ale oni mają takie nastawienie, że wszystko im się źle kojarzy. A przecież reklama to jest coś zupełnie przeciwnego. Oni tego nie rozumieją - słychać na nagraniach, które upowszechnił "El Confidencial".

Prezes Realu reaguje na publikację "El Confidencial". "Zaskakujące"

Dostało się też Coentrao

Część nagrań jest pocięta i np. zaczyna się od połowy zdania. Co można było jeszcze usłyszeć? - Mourinho to też idiota. Często bardzo źle się zwraca do Fabio Coentrao, ale i do Ricardo Carvalho. Z Coentrao nie jest tak, że on nie chce grać w Realu. On po prostu jest głupi. To jeden z tych, co nie mogą nawet zrobić prawa jazdy, a jeżdżą samochodem. Real pożera takich, jak on. Portugalczyka ostatecznie przytłoczyła presja. Coentrao jest chory, a Mourinho to nie obchodzi. Jose zabija takch gości. Mówi mu, że jest gównem i tego typu zdania. To zabija słabych psychicznie - miał powiedzieć Perez.

Coentrao trafił do Realu z Benfiki jako wielki talent. W 2011 roku Królewscy zapłacili za niego 30 milionów euro, ale Portugalczyk okazał się wielkim rozczarowaniem. Teraz ma 33-lata i gra w Rio Ave.

Gorące lato w Madrycie

Tego lata Real Madryt zakontraktował Davida Alabę, któremu wygasła umowa z Bayernem Monachium. Dodatkowo do Madrytu powrócili piłkarze z różnych wypożyczeń. Mowa o takich graczach, jak: Gareth Bale (wróci z Tottenhamu), Takefusa Kubo (Getafe), Dani Ceballos i Martin Odegaard (obaj z Arsenalu).

W przyszłym sezonie Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z Sergio Ramosa. Wieloletni kapitan Królewskich związał się z Paris Saint Germain.