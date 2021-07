Wyciekło nagranie! Prezes Realu Madryt o Casillasie i Raulu: Dwóch największych oszustów

Real Madryt to może i najbardziej utytułowany klub w historii futbolu, ale bywają momenty, gdy brakuje mu klasy. Wie coś o tym Raul Gonzalez Blanco czy Iker Casillas, czyli legendy Królewskich, które odchodziły z drużyny w nie najlepszym stylu. Tego lata mieliśmy kolejny dowód na to, że władze Realu nie zawsze potrafią z godnością pożegnać symbol klubu. Chodzi o Sergio Ramosa, który odszedł do PSG. Hiszpańska gazeta "Marca" pisze o ujawnionym nagraniu z 2006 roku, w którym Florentino Perez, prezes Realu, mocno przejechał się po dwóch legendach.

"Iker Casillas był naszym największym błędem"

- Casillas nie jest wystarczająco dobry, by być bramkarzem Realu. Taka prawda, co mam powiedzieć? On nigdy nie był wystarczająco dobry. Był naszym największym błędem. Ale są tacy, którzy go uwielbiają i podziwiają. Bronią go na dobre i na złe. Cóż, on jest jednym z największych oszustów tego klubu. Drugim jest Raul - tak zaskakującą wypowiedź miał Perez.

Prezes Realu skrytykował także piłkarzy, w szerszym kontekście. - Piłkarze są bardzo samolubni. Nie możesz na nich liczyć w żadnej sprawie. A kto im ufa, jest w błędzie. Zawsze cię mogą wykiwać. Mam o piłkarzach fatalne zdanie - mówił Perez, cytowany przez "El Confidencial". Warto dodać, że były to słowa wypowiedziane niedługo po tym, jak odszedł z klubu w 2006 roku. Powrócił na swoje stanowisko trzy lata później.

Kolekcjonerzy tytułów

Raul to legenda Realu. Zadebiutował w zespole prowadzonym przez Jorge Valdano w wieku 17 lat i 4 miesięcy, jako najmłodszy piłkarz w historii klubu. A przecież w Realu miał w ogóle nie grać. Mistrzostwo Hiszpanii do lat 15 zdobywał z Atlético, potem jednak nieżyjący już prezes Jesus Gil zlikwidował sekcje młodzieżowe na Vicente Calderón, szukając oszczędności. W pierwszej drużynie Realu jego licznik zatrzymał się na 323 golach w 741 meczach. W reprezentacji Hiszpanii zagrał 102 mecze i zdobył 44 bramki.

Z kolei Casillas większość kariery spędził w Realu Madryt (później występował w FC Porto). W barwach „Królewskich" w latach 1998 - 2015 rozegrał ponad 500 spotkań. W kadrze Hiszpanii wystąpił aż 167 razy! Casillas to pięciokrotny mistrz Hiszpanii, dwukrotny zdobywca Pucharu Hiszpanii, czterokrotny zdobywca Superpucharu Hiszpanii, trzykrotny zdobywca Pucharu Mistrzów, dwukrotny zdobywca Superpucharu Europy, zdobywca Pucharu Interkontynentalnego 2002, klubowy mistrz świata 2014, mistrz Europy juniorów 1997, młodzieżowy mistrz świata 1999, mistrz Europy 2008 i 2012 oraz mistrz świata 2010.