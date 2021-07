Real Madryt chce reprezentanta Hiszpanii, który błysnął podczas Euro 2020

Real Madryt rozpoczął solidne wzmocnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu. Do klubu trafił już za darmo David Alaba, któremu skończył się kontrakt z Bayernem Monachium. Do zmiany doszło także na stanowisku trenera. Po dwóch latach ze swojej posady zrezygnował Zinedine Zidane, którego zastąpił Carlo Ancelotti. Teraz media prześcigają się w spekulacjach na temat kolejnych ewentualnych transferów.

Jak poinformował włoski dziennik "Corriere dello Sport" kolejnym wzmocnieniem Realu Madryt może zostać Dani Olmo. Hiszpan ma za sobą bardzo dobry sezon w RB Lipsk, który zaowocował powołaniem do reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020. 23-latek rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zaliczył 12 asyst.

Według włoskich dziennikarzy za Daniego Olmo trzeba by było zapłacić co najmniej 45 milionów euro. Początkowo media w Hiszpanii donosiły o zainteresowaniu pomocnikiem ze strony FC Barcelony. 23-latek jest wychowankiem klubu z Katalonii, ale w wieku 16 lat przeniósł się do drużyn młodzieżowych Dinama Zagrzeb. Teraz jednak faworytem do zatrudnienia reprezentanta Hiszpanii ma być Real Madryt, ponieważ Barcelona zmaga się z poważnymi problemami finansowymi.

Dani Olmo bierze obecnie udział w Euro 2020 z reprezentacją Hiszpanii. 23-latek jest jedną z kluczowych postaci zespołu, który zameldował się właśnie w półfinale. Tam Hiszpanie zmierzą się na Wembley z Włochami. Olmo jak do tej pory rozegrał na turnieju cztery spotkania, w których zaliczył dwie asysty.