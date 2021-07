Toni Kroos zdradził, gdzie i kiedy zakończy karierę piłkarską. "Jestem tego pewny"

Toni Kroos ogłosił w miniony piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zakończył karierę reprezentacyjną. Tym samym pomocnik skupi się wyłącznie na rozgrywkach klubowych w barwach Realu Madryt. - "Decyzję o rezygnacji podjąłem już jakiś czas temu. Od dawna było dla mnie jasne, że nie zagram na mistrzostwach świata w 2022 roku w Katarze. To był dla mnie zaszczyt" – napisał 31-latek.

Toni Kroos: Zakończę karierę w Realu Madryt. Jestem tego bardzo pewny

Toni Kroos udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Bild" po ogłoszeniu informacji o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Pomocnik zdradził, w jakim klubie zamierza zakończyć karierę piłkarską. Kroos nie myśli o wyprowadzce z Hiszpanii. - Myślę, że 2023 rok to dobry i rozważny wybór, wtedy będę mieć 33 lata (Kroos ma kontrakt do czerwca 2023). Usiądziemy i razem zdecydujemy, czy przedłużymy współpracę na rok czy dwa. Jestem bardzo pewny, że karierę zakończę w Realu Madryt. Nowy kontrakt to totalnie otwarta sprawa – powiedział.

Były zawodnik Bayernu Monachium w wywiadzie wyjawił dwa powody, przez które zrezygnował z dalszej gry w reprezentacji Niemiec. – Jestem rodzinnym człowiekiem i po 14 latach gry chciałbym spędzać więcej czasu z żoną i dziećmi. Wyjazdy na reprezentację zabierają wiele tygodni. Nie chciałem ciągle widywać się z rodziną za pomocą FaceTime’a czy rozmów wideo, a raczej być z nimi. Uważam, że teraz będę mógł lepiej ładować baterie, a przede wszystkim ładować do pełna – dodał Kroos.

Toni Kroos zadebiutował w reprezentacji Niemiec 3 marca 2010 roku w przegranym 0:1 spotkaniu z Argentyną. Pomocnik Realu Madryt zagrał łącznie w 106 spotkaniach, w których zdobył 17 bramek. Kroos zdobył z kadrą Niemiec mistrzostwo świata w 2014 roku, a w 2018 roku został uznany Piłkarzem Roku w Niemczech.