Cesc Fabregas wskazał następcę Karima Benzemy w Realu Madryt. "Idealny"

Harry Kane w maju tego roku oznajmił władzom Tottenhamu, że chce odejść z klubu ze względu na panującą stagnację oraz brak gry w Lidze Mistrzów. Anglik ma zamiar grać w zespole, który ma równie duże ambicje, jak on. Media na Wyspach Brytyjskich przymierzają Kane'a głównie do Chelsea oraz Manchesteru City, natomiast Cesc Fabregas wytypował przyszły klub napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Pandemia zmieniła finanse największych klubów świata. Tylko dwaj giganci skończyli rok 2020 z jakimkolwiek zyskiem netto [Studio Biznes]

Cesc Fabregas wskazał następcę Karima Benzemy w Realu Madryt. To zawodnik z Premier League. "Idealny"

Cesc Fabregas w swoim najnowszym felietonie dla brytyjskiego dziennika "The Telegraph" pochylił się nad tematem następcy Karima Benzemy w Realu Madryt. Były zawodnik FC Barcelony wskazał konkretnego zawodnika, który mógłby wzmocnić drużynę Królewskich. - Od dłuższego czasu mam wrażenie, że Harry Kane byłby idealnym następcą Karima Benzemy w Realu Madryt. Sam fakt, że o tym mówię najlepiej świadczy o tym, jak wysoko cenię Anglika – napisał.

- Wiadomo, że nie każdy piłkarz jest w stanie sprostać presji, która panuje w Realu Madryt. Jeśli kiedyś Benzema odejdzie lub zacznie obniżać poziom, to Kane jest dla Realu właściwym wyborem. Widać po nim, że ma dobrą mentalność. Ponadto od wielu osób słyszałem, że naprawdę ciężko pracuje i trenuje. Ma to, czego wymagasz od kapitana i to, co powinien mieć piłkarz na najwyższym poziomie – dodał Fabregas.

Harry Kane zagrał w 49 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie. Napastnik Anglików zdobył w nich 33 bramki i zanotował 17 asyst. Jego kontrakt z Tottenhamem jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Kane na razie ma jednego strzelonego gola na Euro 2020 – konkretniej w rywalizacji z Niemcami (2:0).