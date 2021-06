Media: Mistrz świata odejdzie z FC Barcelony! "Musi go sprzedać"

FC Barcelona wzmocniła skład kilkoma wartościowymi zawodnikami przed startem nowego sezonu La Liga. Do zespołu dołączyli już Sergio Aguero, Eric Garcię (obaj z Manchesteru City), Memphis Depay (Olympique Lyon) bez kwoty odstępnego oraz Emerson Royal (Real Betis) za 9 mln euro. Kataloński klub oprócz sprowadzenia nowych piłkarzy planuje również kilku pozbyć się z kadry.

Samuel Umtiti odejdzie z Barcelony? "Musi go sprzedać"

Jednym z nich jest Samuel Umtiti, mistrz świata z reprezentacją Francji z 2018 roku. Według informacji katalońskiego "Sportu" obrońca jest na wylocie z klubu. "Francuski obrońca ma dużą pensję i Barca musi go sprzedać. Zarabia 13 mln euro rocznie i niewiele grał. Innemu klubowi ciężko byłoby wypłacić mu taką pensję, ale jego umowa jest jeszcze ważna przez dwa lata" - czytamy na łamach internetowego wydania dziennika. Informację potwierdził jeden z hiszpańskich dziennikarzy, Alfredo Martinez.

Rola Umtitiego w zespole Barcelony z każdym sezonie była coraz mniejsza. Francuski stoper w rozgrywkach 2016/17 był podstawowym piłkarzem, ale później grał już coraz mniej. W sezonie 2020/21 wystąpił w zaledwie 16 meczach we wszystkich rozgrywkach. Francuz przegrywał rywalizację o miejsce w linie defensywnej z Oscarem Minguezą i Rolandem Araujo. Obecny kontrakt Umtitiego z katalońskim zespołem jest ważny do końca czerwca 2023 roku. FC Barcelona w lipcu 2016 roku, wyciągnęła go z Lyonu, przeznaczając na niego 25 mln euro. Według portalu "Transfermarkt" obecnie 27-latek jest wyceniany na 8 mln euro.