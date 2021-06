Prezes Realu Madryt wskazał następcę Sergio Ramosa i mówi: Walczyłem o Zidane'a

Real Madryt w sezonie 2020/21 nie wygrał ani jednego trofeum krajowego czy międzynarodowego. W ostatnich tygodniach dużo mówiono o zmianach, jakie zachodzą w klubie. Duże poruszenie wywołał Zinedine Zidane, który na jednej z konferencji prasowych ogłosił swoją decyzję o opuszczeniu drużyny. W jego miejsce wrócił szkoleniowiec Evertonu, Carlo Ancelotti.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto najbardziej rozczarował w reprezentacji Polski na Euro 2020?

- Czy byłem zaskoczony odejściem Zidane'a? Nie, znam go. Spodziewałem się tego po tym ciężkim sezonie. Pomyśl o tym, gdybyś musiał robić cztery konferencje prasowe w tygodniu z tymi samymi pytaniami. To jest męczące. Spędziłem całe popołudnie próbując go przekonać, aby został. Walczyłem o to, ale on zdecydował inaczej - powiedział w rozmowie z "Onda Cero" Florentino Perez.

Real Madryt ze zmianami na kolejny sezon. "Mbappe? Nie mogę o nim rozmawiać". Poznaliśmy też następcę Sergio Ramosa

Dużo kontrowersji krążyło również wokół braku porozumienia ws. nowego kontraktu z Sergio Ramosem. Finalnie kapitan zespołu pożegnał się z klubem, ponieważ jego umowa wygasa z końcem czerwca. Florentino Perez zdradził, kto w Realu Madryt przejmie obowiązki obrońcy od kolejnego sezonu. - Marcelo będzie kapitanem naszej pierwszej drużyny. Trudno jest znaleźć drugiego takiego lewego obrońcę jak Marcelo. On i Roberto Carlos byli najlepsi w historii - podkreślił prezydent klubu.

Gwiazdor reprezentacji Szwecji na celowniku giganta! 90 milionów euro

Nie wiadomo także, co ze wzmocnieniami, które poprawiłyby sytuację Realu Madryt w kolejnych latach. Zagraniczne media wielokrotnie informowały o zainteresowaniu dwójką najbardziej pożądanych młodych zawodników, czyli Erlingiem Haalandem i Kylianem Mbappe. Perez unika jednak tego tematu nie dając jednoznacznej odpowiedzi.

- Kylian Mbappe nie jest piłkarzem Realu Madryt, więc nie mamy o czym rozmawiać. Wiem, czego chcą kibice. Pracujemy nad budową zespołu. Wszyscy wiedzą, kim jestem i co mogę zrobić. Dlatego ludzie mi ufają. Sprowadzam najlepszych zawodników na świecie. Mbappe jest piłkarzem PSG i trzeba to uszanować. Nie będziemy rozmawiać ani o nim, ani o Haalandzie - krótko podsumował Florentino Perez.