Gianluigi Buffon odrzucił ofertę Barcelony. "Zdecydowały emocje"

Gianluigi Buffon powrócił do Parmy po 20 latach gry w takich klubach, jak Juventus oraz Paris Saint-Germain. Golkiper trafił do zespołu ze stolicy Piemontu w lipcu 2001 roku za około 58 milionów euro. Taka decyzja legendy reprezentacji Włoch wywołała reakcję ultrasów Parmy. Na bramie przed stadionem pojawił się transparent o treści: "Wyjechałeś jako najemnik, nie możesz wrócić jako bohater... Szanuj barwy".

Gianluigi Buffon wziął udział na oficjalnej konferencji prasowej po ogłoszeniu transferu do Parmy. Włoch zdradził, dlaczego odrzucił ofertę przenosin do Barcelony. - Miałem dwie oferty od FC Barcelony, natomiast nie chciałem być zmiennikiem. Byłem zmęczony taką rolą. W Juventusie robiłem to ze względu na przywiązanie do klubu, ale dwa lata wystarczą - powiedział Włoch.

- Miałem inne ciekawe oferty, nawet z drużyn, które zdobyły mistrzostwo kraju, ale emocjonalne zaangażowanie wzięło górę. Czułem wiele emocji, a to był jedyny sposób na kontynuowanie kariery na wysokim poziomie. Wiedziałem, ze Parma da mi coś, co nie da inna drużyna. Cieszę się z miłości ludzi, czuję się tu jak w domu. Kocham to miejsce - dodał Gianluigi Buffon, odpowiadając na pytanie, dlaczego przyjął ofertę Parmy.

Gianluigi Buffon podpisał kontrakt z Parmą ważny do końca czerwca 2023 roku. Znajduje się w nim jednak zapis, który pozwala zawodnikowi rozwiązać umowę po jednym sezonie, jeśli Parma nie zdoła awansować do Serie A. Golkiper w poprzednim sezonie zagrał w 14 meczach i zachował sześć czystych kont.