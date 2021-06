Barcelona się wzmacnia. Szykuje się wielki powrót

FC Barcelona bardzo aktywnie działa na rynku transferowym w letnim okienku. Spełniają się zapowiedzi nowego-starego prezydenta klubu Joana Laporty, który zapowiadał sprowadzenie w najbliższym czasie poważnych nazwisk. W ciągu ostatniego miesiąca do klubu trafili tacy zawodnicy jak Sergio Aguero, Eric Garcia czy Memphis Depay, a Laporta zapowiada, że to jeszcze nie koniec.

Prezydent FC Barcelony otwarcie przyznał, że do klubu dołączy jeszcze trzech lub czterech nowych piłkarzy. W związku z tym w hiszpańskich mediach ruszyła fala spekulacji, jacy to mogą być zawodnicy. Jednym z najczęściej pojawiających się nazwisk jest reprezentant Hiszpanii Adama Traore.

Skrzydłowy od kilku lat występuje na angielskich boiskach, ale jako junior grał w drużynach młodzieżowych Barcelony. 25-latek obecnie występuje w Wolverhampton, ale walczą o niego także silniejsze kluby Premier League. Traore podgrzał ostatnio atmosferę w Hiszpanii swoją wypowiedzią dla radia "RAC1". - Barcelona to mój dom. Dorastałem tutaj i mieszkałem przez dziesięć lat. Muszę przedyskutować tę sprawę z moimi agentami i zobaczyć, w jakiej roli "Barca" potrzebuje mnie przy powrocie - odpowiedział Traore na pytanie o możliwość gry na Camp Nou.

W minionym sezonie Adama Traore rozegrał dla Wolverhampton 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i trzy asysty. W maju otrzymał od Luisa Enrique powołanie do reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020. Jak dotąd nie dostał jednak ani jednej szansy na grę w turnieju. W sumie w barwach narodowych rozegrał do tej pory pięć spotkań.