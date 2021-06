Sergio Ramos wycenił swoją pracę. Żąda ogromnych pieniędzy

Sergio Ramos bardzo długo zastanawiał się nad tym, czy zaakceptować ofertę Realu Madryt. Gdy już podjął decyzję, to okazało się, że jest już za późno. Real nie przewidział go bowiem w budżecie na następny sezon. Klub sprowadził też na jego miejsce Davida Alabę.

Sergio Ramos wymaga od przyszłego klubu znacznej podwyżki

Według wcześniejszych informacji hiszpańskich mediów, Sergio Ramos może liczyć na zainteresowanie ze strony czterech europejskich klubów: Manchesteru City, Manchesteru United, Paris Saint-Germain oraz Sevilli. Ten ostatni z wymienionych klubów ma jednak najmniejsze szanse na pozyskanie dotychczasowego piłkarza "Królewskich".

Powodem mają być oczekiwania finansowe hiszpańskiego obrońcy. Dziennikarz Josep Pedrerol z programu "El Chiringuito" przedstawił kwotę, jakiej żąda zawodnik od starających się o niego klubów. Sergio Ramos ma wymagać pensji na poziomie 15 mln euro na rękę za rok gry. To o trzy miliony netto więcej, niż dostawał w Realu. Dodatkowo obrońca liczy na bonus za samo podpisanie kontraktu. Jednorazowa wpłata z tego tytułu miałaby według dziennikarza wynieść 20 mln euro.

Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennik "AS", Sergio Ramos chciałby kontynuować swoją karierę w Paris Saint-Germain. "Ramosowi podoba się to, że trener Pochettino jest hiszpańskojęzyczny" - piszą dziennikarze, którzy twierdzą, że 35-latek już podjął decyzję o przeprowadzce do Paryża. Zaważyć na tym miała m.in. także dobra komunikacja z Madrytem, dokąd lot trwa jedynie godzinę.

