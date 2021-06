Ciąg dalszy transferowej sagi Memphisa Depaya. Barcelona? "Niczego nie podpisałem"

Memphis Depay zdaje się być już bardzo blisko FC Barcelony. Holender wypowiedział się na temat swojego transferu na konferencji prasowej przed meczem Holandia - Austria na Euro 2021. Napastnik nie podał co prawda nazwy zespołu, do którego się przeniesie, ale podkreślił swoją sympatię do Ronalda Koemana.

