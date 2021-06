Sergio Ramos ze wzruszenia nie mógł wykrztusić słowa. Wspaniała reakcja dziennikarzy [WIDEO]

W środowy wieczór piłkarskim światem wstrząsnęła informacja o odejściu Serio Ramosa z Realu Madryt. O pożegnaniu kapitana i żywej legendy klub poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

W czwartek odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której Sergio Ramos pożegnał się z klubem. Pożegnanie było pełne wzruszeń i wielkich słów, a w oczach 35-latka pojawiły się nawet łzy. - To jedna z najtrudniejszych chwil w moim życiu. Nadszedł czas pożegnania z Realem Madryt. Przyjechałem tu z tatą... - zaczął Ramos, po czym musiał przerwać na chwilę ze wzruszenia. Wtedy rozległy się brawa. Zebrani dziennikarze wyrazili swój szacunek dla Hiszpana. - Emocje są nieuniknione, bo spędziłem tu wiele lat. Dziękuję Realowi, zawsze będę nosił go w sercu. Wspaniały etap w moim życiu dobiegł końca. Nadszedł czas nadziei. Chcę jeszcze pokazać wielką formę i zdobyć kolejne trofeum. To bardziej "do zobaczenia" niż "żegnajcie". Prędzej czy później na pewno wrócę - dodał.

Po przemówieniu Ramosa głos zabrał także prezydent Realu Florentino Perez, który również nie krył wzruszenia i pożegnał zawodnika. - To nie jest łatwy dzień. Przeżyliśmy z Sergio wiele lat i meczów. To był czas pełen intensywności, uczuć i czułości - przyznał Perez. - Sergio, przyjechałeś tu prawie jako dziecko. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnąłeś. Jesteś jedną z wielkich legend Realu. Dziękuję za obronę naszego herbu i koszulki. Dla wszystkich, którzy kochają ten klub, zawsze będziesz bohaterem dziesiątego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Jesteś jednym z naszych wielkich kapitanów - dodał.

Sergio Ramos to kapitan i legenda klubu z Santiago Bernabeu. 35-letni obrońca został zawodnikiem Realu w 2005 roku, kiedy to przeniósł się z Sevilli. W barwach drużyny z Madrytu rozegrał w sumie 671 spotkań, w których strzelił 101 bramek i zaliczył 40 asyst. Zdobył w tym czasie wiele trofeów, między innymi cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów i cztery razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii.