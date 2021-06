Cztery kluby walczą o Sergio Ramosa. Olbrzymie wymagania piłkarza

Sergio Ramos przeszedł do Realu Madryt z Sevilli w 2005 roku i został w zespole "Los Blancos" na 16 lat. W tym czasie rozegrał w sumie 671 spotkań, w których strzelił 101 bramek i zaliczył aż 40 asyst. Z Realem Madryt czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i tyle samo mistrzostw Hiszpanii. Kontrakt zawodnika wygaśnie z końcem czerwca 2021 roku.

REKLAMA

Oficjalnie: Sergio Ramos odchodzi z Realu Madryt! Koniec pewnej ery

Sergio Ramos ma mieć aż cztery oferty. Może grać w Anglii, Francji lub zostać w Hiszpanii

Jak informuje "AS", 35-letni zawodnik ma mieć oferty od czterech klubów. Informator hiszpańskiej gazety przyznaje, że najbliżej transferu Sergio Ramosa jest Manchester City. Zawodnik Realu ma prowadzić z nimi nieoficjalne rozmowy już od jakiegoś czasu. Szkoleniowiec The Citizens ma szukać wzmocnienia do obrony po tym, jak odejście z klubu ogłosił Eric Garcia (transfer do FC Barcelony), a innych ofert szuka też Aymeric Laporte. Sergio Ramos mógłby więc idealnie uzupełnić braki kadrowe w City.

Inną opcją ma być Manchester United, który również szuka do składu środkowego obrońcy. Sergio Ramos ma według dziennikarzy "AS" sympatyzować z klubem. Świadczyć o tym mogą rozmowy między Ramosem a ManU, które prowadzono w 2015 roku. Zawodnik nie zdecydował się wówczas na transfer i został na kolejne lata w Madrycie.

Zobacz wideo "Courtois utrzymał Real przy życiu. Bardzo trudne zadanie w rewanżu"

W kolejce po Ramosa ma ustawiać się także Paris Saint Germain. Prezes klubu i dyrektor sportowy cały czas rozwijają "megaprojekt", którego celem jest wygranie Ligi Mistrzów przed mistrzostwami świata 2022 w Katarze. Pierwszym krokiem w tym kierunku było odnowienie kontraktu z Neymarem oraz próby przekonania Mbappe do pozostania w PSG. Władze klubu poszukują też wzmocnień na obronie, a doświadczony zawodnik Realu wpisuje się w ich listę życzeń.

Zakupem Sergio Ramosa zainteresowana jest podobno także Sevilla. Hiszpański zespół będzie jednak musiał rywalizować z bogatszymi klubami i wysokimi oczekiwaniami ekonomicznymi samego piłkarza.

"Marca" pisze o trzech powodach odejścia Ramosa z Realu

Z ustaleń dziennika "Marca" wynika, że pod koniec grudnia Ramos otrzymał od prezesa Realu ofertę przedłużenia współpracy o kolejny rok na tych samych warunkach (12 mln euro netto rocznie). Gracz nie przyjął tej propozycji mówiąc, że miał lepsze oferty z innych ekip (nieoficjalnie mówiło się o PSG). Według dziennika zawodnik miał zażyczyć sobie umowy ważnej do czerwca 2023 roku, podwyżki oraz gwarancji dwóch lat w roli szkoleniowca.

Juventus, Barcelona i Real Madryt dostały list od UEFA. Decyzja ws. gry w LM

Po drugie, porozumienie utrudniały napięte stosunki między Ramosem i Perezem po tym, jak obrońca nie zgodził się w tym roku na obniżkę wynagrodzenia o 10 proc. w związku z koronakryzysem. Ramos miał nie wierzyć w złą sytuację klubu, który cały czas planował kolejne transfery. Po trzecie, obrońca czuł się traktowany niesprawiedliwie - uważał, że mając najdłuższy staż w Realu, może oczekiwać korzystniejszego kontraktu.

W czwartek odbędzie się oficjalne pożegnanie Sergio Ramosa - kapitana i legendy Realu. Obrońca weźmie udział w specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.