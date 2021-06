Messi jeszcze nie podpisał nowej umowy z Barceloną. Laporta zabrał głos

W ubiegłym roku kwestia przyszłości Leo Mesiego była bardzo często dyskutowana. Argentyńczyk był niezadowolony z tego, w jaki sposób Josep Maria Bartomeu zarządza klubem, przez co nie krył się z zamiarem zmiany otoczenia. Ostatecznie okazało się to niemożliwe do zrealizowania, ale rozwiązaniem miało dla niego być nie przedłużenie kontraktu.

Laporta pewny pozostania Messiego

Od tamtego czasu doszło do wielu zmian, między innymi na szczeblu zarządczym. Władzę w klubie przejął Joan Laporta, który podjął się próby wyprostowania wszystkich błędów, głównie finansowych, popełnionych przez jego poprzednika.

Jedną z najważniejszych decyzji Laporty może być ta o zatrzymaniu Leo Messiego. - Buty Lionela Messiego wciąż będą biegać po murawie Camp Nou. On chce u nas zostać. Nawet nie rozważam tego, by miał nam odmówić przedłużenia kontraktu - mówił podczas prezentacji dokumentu o Argentyńczyku, który był emitowany na kanale TV3.

Joan Laporta o ekonomicznych skutkach pozostania Messiego. "Skupimy się na wypożyczeniach"

Zdaniem Laporty, kwestia podpisania nowego kontraktu przez Argentyńczyka nie jest w tym przypadku kluczowa. - Ta sprawa nie jest łatwa. Zrobimy co w naszej mocy. Nie ma konieczności, by czymkolwiek go kusić, ponieważ jeśli będą odpowiednie okoliczności, on jest zdeterminowany, by tu pozostać. Kiedy podpiszemy kontrakt? Idealnie byłoby ogłosić to jak najszybciej. Wszystko jest w porządku, po prostu jeszcze nie podpisał dokumentów. Kun Agüero codziennie mówi mu: "Złóż ten podpis, będziemy razem grać" - przekonywał.

Prezydent FC Barcelony wspomniał również o aspekcie ekonomicznym całej sprawy. - Finansowe Fair Play to jednak zupełnie inna sprawa. Teraz w FFP mamy stosunek 4:1. Musimy przestrzegać zasad i będziemy to robić. Spodziewamy się większej liczby sprzedaży i wypożyczeń. Postaramy się unikać wydatków na sumy odstępnego. Skupimy się na wypożyczeniach, ponieważ mamy wielkie wydatki na pensje, w porównaniu z innymi klubami - oświadczył.