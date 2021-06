Koniec sagi transferowej Barcelony! W poniedziałek prezentacja piłkarza

Kontrakt Memphisa Depaya z Olympique Lyon wygaśnie z końcem czerwca tego roku. Reprezentant Holandii był przymierzany przez media głównie do transferu do FC Barcelony, natomiast w ostatnich dniach pojawiły się informacje o możliwych przenosinach do Juventusu. Wszystko wskazuje na to, że saga transferowa z udziałem Depaya zmierza ku końcowi.

Media: FC Barcelona ogłosi sprowadzenie Memphisa Depaya w najbliższy poniedziałek

Jak informuje hiszpańska gazeta "Mundo Deportivo", Memphis Depay polecił swojemu agentowi, aby dopiąć transfer do FC Barcelony. Finalne porozumienie między obiema stronami jest już o krok, a jednym z głównych powodów wyboru nowego klubu było potwierdzenie Ronalda Koemana na stanowisku trenera. Barcelona ma ogłosić nowy transfer w najbliższy poniedziałek, natomiast prezentacja odbędzie się po zakończeniu Euro 2021. To decyzja selekcjonera Franka De Boera, który nie chce tworzyć niepotrzebnego zamieszania.

Memphis Depay podpisze kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2024 roku i będzie czwartym zawodnikiem sprowadzonym przez Katalończyków w zbliżającym się oknie transferowym. Wcześniej do Barcelony dołączył Sergio Aguero, Eric Garcia (obaj na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City) oraz Emerson Royal (za dziewięć milionów euro z Realu Betis).

Memphis Depay zagrał w minionym sezonie w 40 spotkaniach w barwach Olympique’u Lyon (wliczając to wszystkie rozgrywki). Holender zdobył w nich 22 bramki i zanotował 12 asyst. Depay występował w barwach OL od 2017 roku.