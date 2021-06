Media: Lewandowski znów łączony z gigantem. "Czas na poznanie nowej ligi"

- Kiedy tylko ktoś do mnie dzwonił i próbował podpytywać o transfer Roberta, od razu mówiłem: "Nawet nie próbuj mi rzucać kwotami. Ten piłkarz nie jest na sprzedaż" - powiedział kilka tygodni prezes rady nadzorczej Bayernu Monachium Karl Heinz-Rummenigge. I choć pozycja Roberta Lewandowskiego w Bayernie wydaje się być pewna, hiszpański "AS" przewiduje inny scenariusz dla Polaka.

Media powołują się na wypowiedź Roberta Lewandowskiego. "Zawsze byłem ciekawy nowości"

Robert Lewandowski byłby idealnym zabezpieczeniem dla Realu Madryt w sytuacji, gdyby władzom hiszpańskiego klubu nie udało się sprowadzić Erlinga Haalanda. Hiszpański "AS" w swoich przewidywaniach wraca do 2014 roku, gdy reprezentant Polski "był gotowy dołączyć do Realu Madryt". Dodatkową niepewność ws. przyszłości 32-latka w Bayernie Monachium ma wzbudzać jego wypowiedź.

- Wciąż mam otwarty umysł i dobrze czuję się w Bayernie. Monachium to wspaniałe miasto i ogromny klub. Jednak zawsze interesowała mnie nauka nowego języka i poznanie nowej kultury. Nie wiem tylko, czy stanie się to w trakcie mojej kariery, czy w późniejszym okresie życia - cytuje wypowiedź Roberta Lewandowskiego dziennik "AS".

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny niesamowity sezon w Bayernie Monachium. Reprezentant Polski na stałe wpisał się w historię niemieckiej piłki pobijając historyczny rekord Gerda Muellera. W poprzednim sezonie napastnik strzelił 41 goli w 29 meczach Bundesligi. Obecnie Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed Euro 2020. Turniej startuje już w piątek o godz. 21:00, a w pierwszym spotkaniu Polacy zagrają ze Słowacją. Mecz odbędzie się 14 czerwca o godz. 18:00.