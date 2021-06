Kolega namawia Mbappe na transfer do Realu. "Wszyscy najlepsi chcą tam grać"

Karim Benzema ma za sobą dobry sezon w Realu Madryt, choć jego zespół nie zdobył żadnego trofeum. Francuski napastnik we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 46 meczach i strzelił 30 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Jego wyjątkowa forma zaowocowała tym, że wrócił on do reprezentacji Francji i zagra na mistrzostwach Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia przygotowań reprezentacji do ważnych imprez pokazuje, że niemal zawsze w ich czasie wypada ktoś ważny [Naszym Okiem]

Vital Heynen zdolny do wszystkiego. Daje do myślenia swoimi ruchami

W kadrze spotkał się z Kylianem Mbappe, który na razie skupia się na kolejnym celu, jakim jest Euro 2020. W tle cały czas pojawia się temat przyszłości piłkarza PSG. Mbappe ma ważny kontrakt z klubem tylko do czerwca przyszłego roku i nie podpisał jeszcze nowej umowy. Zdeterminowany do pozyskania Francuza jest Real Madryt. Według hiszpańskich dziennikarzy Mbappe może ogłosić swoją decyzję podczas mistrzostw Europy. Na razie jednak nie dzieli się żadnymi informacjami, nawet z kolegami z drużyny.

Benzema chce Kyliana Mbappe w Realu Madryt. "To bardzo dobry piłkarz"

Karim Benzema nie miał zbyt wielu okazji, żeby zagrać razem z Mbappe w meczu. Obaj pojawili się w ostatnim meczu towarzyskim, w którym Francja wygrała 3:0 z Walią. Napastnik Realu liczy jednak, że Mbappe wkrótce trafi do Madrytu.

- Wszyscy najlepsi gracze chcą kiedyś zagrać w Realu Madryt. Mam nadzieję, że to się stanie, jeśli chce odejść z PSG, które oczywiście też jest dobrym zespołem – powiedział Benzema w rozmowie z AFP.

- To bardzo dobry piłkarz. Jest młody, potrafi zrobić wszystko. Lubię graczy, którzy potrafią zagrać na jeden kontakt. Jest zwinny, szybki i skuteczny. Nie graliśmy ze sobą zbyt dużo, ale na treningach szukamy siebie nawzajem. Wie, jak grać w piłkę. Dobrze, że go mamy – komplementował kolegę kadry Benzema.

Wściekły Malarz ruszył do kibica. To może być jego koniec w klubie

Na razie Francuzi skupiają się na Euro 2020. Mbappe, Benzema i ich koledzy to główni faworyci do końcowego triumfu. Na poprzednim turnieju dotarli do finału, w którym przegrali po dogrywce z Portugalią. Mistrzowie świata będą mieli szansę na rewanż, bo właśnie z Portugalią zmierzą się w fazie grupowej. Rozegrają też spotkania z Niemcami i Węgrami.