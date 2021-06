FC Barcelona podjęła decyzję ws. Ronalda Koemana! Długie rozmowy

To nie był dobry sezon dla Barcelony, która w Primera Division zajęła dopiero trzecie miejsce, a z Ligą Mistrzów pożegnała się już w 1/8 finału, gdy dostała srogie lanie od Paris Saint Germain. Wydawało się, że posada Ronalda Koemana jest zagrożona, choć Holender dopiero rok pracuje w Katalonii. Trzeba jednak pamiętać, że skutki ekonomiczne pandemii mocno dotknęły Barcelonę, więc zwolnienie Koemana byłoby bardzo kosztowne.

REKLAMA

Zobacz wideo Guardiola znów przechytrzył samego siebie! [LIVE PO FINALE LM]

Carlo Ancelotti wystosował odezwę dla niechcianych piłkarzy Realu Madryt. Duża zmiana po Zidanie

Przedwczesne zwolnienie trenera, który ma ważny kontrakt do końca sezonu 2021/22, ma kosztować kataloński klub aż 13 milionów euro. Jak informuje dziennik Sport, wynika to z faktu, iż roczne zarobki Holendra to 7,2 miliona euro, a do tego przewidziane jest także odszkodowanie za wcześniejsze zerwanie umowy w wysokości 5,8 miliona euro. Wpisane jest ono w kontrakt Koemana z Barceloną i związane z koniecznością wykupienia kontraktu 58-latka z reprezentacją Holandii przed rokiem, którego miał dokonać sam Koeman przed podpisaniem umowy z hiszpańskim gigantem. Dlatego od środy hiszpańskie media zgodnie donoszą, że na czwartkowej konferencji prasowej zostanie ogłoszone, że Ronald Koeman zostaje na kolejny rok. Przez wiele tygodni w gronie potencjalnych nowych trenerów Barcy wymieniano Xaviego, Hansiego Flicka, a nawet Franka Rijkaarda czy Roberto Martineza.

Przełom w negocjacjach! Barcelona bardzo blisko transferu gwiazdy

Messi też?

31 maja Sergio Aguero został nowym piłkarzem FC Barcelony. Umowa została podpisana na dwa lata. Sergio Aguero przychodzi do Barcelony po dziesięciu latach spędzonych w Manchesterze City. Argentyńczyk został legendą tego klubu. Jest najlepszym w historii strzelcem Manchesteru (184 gole), pięć razy sięgał po mistrzostwo i Puchar Ligi Angielskiej, raz wygrał Puchar Anglii.

Jego transfer może oznaczać, że w Barcelonie pozostanie Leo Messi, który jest przyjacielem Aguero.