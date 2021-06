Carlo Ancelotti wystosował odezwę dla niechcianych piłkarzy Realu Madryt. Duża zmiana po Zidanie

Choć okienko transferowe jeszcze się nie rozpoczęło, to w Madrycie doszło już do wielu zmian. Nowym zawodnikiem Realu został David Alaba, który być może zastąpi Sergio Ramosa, którego umowa wygasa za miesiąc. 35-latek wciąż nie zgodził się na redukcję pensji, więc trudno mu będzie pozostać w Madrycie. Niepewna jest też przyszłość Raphaela Varane’a, którego kuszą angielskie potęgi i PSG. Z kolei Florentino Perez, aby podreperować budżet nadszarpnięty z powodu pandemii, sprzedałby wielu graczy, na czele z Marcelo, Isco, Garethem Bale’em czy Edenem Hazardem. Dla niechcianych piłkarzy pojawiło się jednak światełko w tunelu, a jest nim przyjście Carlo Ancelottiego, który zastąpił Zinedine'a Zidane'a. W środę odbyła się konferencja prasowa Włocha.

- Patrzę na was i nic się nie zmieniło. Ci sami dziennikarze, ci sami ludzie. Jedyne, co się zmienia w Realu to trenerzy. Czy wraca ten sam Carletto, który pracował tu 6 lat temu? Nie, jestem 6 lat starszy - zażartował Ancelotti. A potem odniósł się do konkretnych piłkarzy. - Dopiero tu przybyłem, ale na pewno trzeba przedyskutować sytuacje wielu zawodników. W ciągu kilku dni porozmawiam z prezesem o Ramosie, który jest bardzo ważnym zawodnikiem. Muszę przyznać, że wciąż mam słabość i wiele miłości do Bale'a, Isco czy Marcelo. Jeśli będą mieli motywację i mi to pokażą, to nadal będą mogli grać dla Realu. Z tym składem możemy walczyć o wszystko - stwierdził Włoch.

Ancelotti podpisał trzyletnią umowę

Carletto w Madrycie pracował w latach 2013-15. W tym czasie wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata FIFA oraz mistrzostwo Hiszpanii. W ostatnich dwóch sezonach Włoch pracował w Evertonie, z którym zajął 12. i 10. miejsce w Premier League.

Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii futbolu. Z Milanem dwukrotnie wygrał LM (2003 i 2007), a z Chelsea mistrzostwo Anglii. Ancelotti pracował także w Bayernie Monachium, z którym zdobył mistrzostwo Niemiec i dwa Superpuchary. 61-latek słynie z tego, że ma świetny kontakt z piłkarzami, a na boisku daje im dużo swobodę.

