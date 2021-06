Oficjalnie! FC Barcelona ogłosiła już trzeci transfer. A to jeszcze nie koniec!

Zrozumienie, na czym polega ten transfer, proste nie jest. W 2019 roku FC Barcelona i Real Betis złożyły się po sześć milionów euro, by kupić "na pół" Emersona Royala. Prawy obrońca przez dwa lata grał w Sewilli, a w środę Barca potwierdziła, że skorzystała z opcji wykupienia go za 9 milionów euro. Na całej transakcji Betis zarobił zatem trzy miliony, Barca wydała ich piętnaście, a andaluzyjski klub otrzyma jeszcze 20 proc. od kolejnej sprzedaży Brazylijczyka. Operacja skomplikowana, tak jak i cała era Josepa Marii Bartomeu.

Emerson Royal został nowym piłkarzem FC Barcelona

Emerson to bardzo dobry prawy obrońca. W niedawno zakończonym sezonie LaLiga był jednym z wyróżniających się zawodników na tej pozycji. Transfer Brazylijczyka obliguje Barcelonę do zmian kadrowych, bo w jej składzie już teraz jest dwóch prawych defensorów. Ktoś z duetu Sergiño Dest – Sergi Roberto prawdopodobnie odejdzie, chociaż Katalończyk może na stałe zostać przesunięty do środka pola.

FC Barcelona dokonała już trzech transferów, ale na tym nie koniec zmian

Sprowadzenie Emersona to trzeci letni transfer Barcelony. W poniedziałek trzecia drużyna LaLiga ogłosiła, że kontrakt podpisał Kun Agüero, a we wtorek umowę podpisał Eric Garcia. Prezes Joan Laporta zapowiadał, że to koniec transferów na ten tydzień, ale hiszpańskie media sugerują, że niedługo Barca ma związać się z Memphisem Depayem i Georginio Wijnaldumem, a w piątek odbędzie się kluczowe spotkanie ws. przyszłości Ronalda Koemana.