Real Madryt szuka trenera. Media: Możliwy wielki powrót na Santiago Bernabeu

Real Madryt zakończył sezon bez zdobycia żadnego trofeum. W Lidze Mistrzów odpadł z Chelsea w półfinale, a w LaLiga zajął drugie miejsce za lokalnym rywalem, Atletico. Odejście Zinedine'a Zidane'a sprawiło, że prezes Florentino Perez musi znaleźć nowego trenera przed startem kolejnego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaliśmy futbol na najwyższym poziomie. W El Clasico było wszystko"

Tylko refleks uratował Sousę przed wypadkiem! "Byłem wystarczająco szybki" [WIDEO]

Ostatnio Zidane napisał otwarty list do kibiców Realu Madryt, w którym zaatakował władze klubu i wyjaśnił powody swojego odejścia. - Odchodzę, ponieważ klub nie daje mi pewności siebie, której potrzebuję, ani wsparcia, aby zbudować coś w perspektywie średnio - lub długoterminowej. [...] Chcę, aby szanowano to, co razem osiągnęliśmy. Chciałbym, aby moje relacje z klubem i prezydentem przez ostatnie kilka miesięcy były trochę inne od tych z innymi trenerami. Nie prosiłem o przywileje, oczywiście, że nie, tylko o trochę więcej wspomnień. Obecnie życie trenera w dużym klubie to dwa sezony. Ale by trwało dłużej, niezbędnym elementem są relacje międzyludzkie, ważniejsze niż pieniądze, sława, czy wszystko inne. Trzeba je pielęgnować. Dlatego tak bardzo mnie zraniło, gdy przeczytałem w prasie po porażce, że zostałbym zwolniony, gdybym nie wygrał następnego meczu. Dotknęło to mnie i cały zespół, ponieważ te celowo wyciekające wiadomości do mediów negatywnie wpłynęły na drużynę, wywołały wątpliwości i nieporozumienia - napisał Zidane.

Kto zostanie trenerem Realu Madryt? Carlo Ancelotti nowym kandydatem

Francuski trener już po raz drugi odszedł na własnych warunkach z Realu Madryt. Hiszpańskie media od razu zaczęły typować kandydata, który zastąpiłby Zidane'a. Na giełdzie pojawia się wiele nazwisk m.in. Antonio Conte, Raul Gonzalez, Mauricio Pochettino czy też Christopher Galtier, ale według rozgłośni radiowej "Cadena Ser" pojawił się zupełnie nowy kandydat.

Jest nim Carlo Ancelotti, który obecnie prowadzi Everton, a w przeszłości był już trenerem Realu - od lipca 2013 roku do maja 2015 i wygrał z klubem m.in. Ligę Mistrzów w sezonie 2013/14. "Cadena Ser" donosi, że Real rozmawiał już z Ancelottim cztery dni temu.

Z Realem Włoch oprócz triumfu w LM zdobył Puchar Hiszpanii w edycji 2013/14 i Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata w sezonie 2014/15. Włoch może się również pochwalić świetnym bilansem. W 119 spotkaniach pod jego wodzą ekipa z Madrytu odniosła aż 89 zwycięstw, 14 zremisowała i poniosła 16 porażek. Na koniec sezonu 2014/15 Ancelotti został zwolniony w nieprzyjemnych okolicznościach, gdy spadła na niego ostra krytyka ze strony władz klubu, które zarzucały mu niewłaściwe przygotowanie fizyczne drużyny.

Ostatnia prosta do Euro 2020. Gdzie i o której oglądać mecz Polska-Rosja?

Obecnie Ancelotti ma ważną umowę do końca czerwca 2024 roku z Evertonem, w którym pracuje od 22 grudnia 2019 roku. Angielski klub nie zamierza jednak zwalniać Włocha, ale według hiszpańskiego radia Everton zaczął rozglądać się za nowym trenerem na wszelki wypadek, gdyby Włoch zdecydował się przyjąć ofertę Realu. Następcą Ancelottiego mógłby zostać Nuno Espirito Santo, który na koniec sezonu 2020/21 rozstał się z Wolverhampton.