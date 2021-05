Zdobył mistrzostwo z Atletico i chce odejść. Jest faworyt. Trudna operacja

W zakończonym sezonie rola Saula w ekipie Diego Simeone mocno spadła. Pomocnik często był rezerwowym i wchodził na boisko z ławki. Hiszpanowi nie do końca się to podoba i chciałby odgrywać większą rolę w Atletico, które po siedmiu latach ponownie zdobyło mistrzostwo Hiszpanii, detronizując Real Madryt i FC Barcelonę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaliśmy futbol na najwyższym poziomie. W El Clasico było wszystko"

Dramatyczny mecz i powrót do Serie A po 19 latach! Prezes skończył w kanale [WIDEO]

Saul odejdzie z Atletico? Juventus chce go pozyskać, ale problemem może być ogromna pensja pomocnika

"Marca" poinformowała, że Saul Niguez jest skory do zmiany klubu już w letnim oknie transferowym. Według hiszpańskiego dziennika faworytem do pozyskania piłkarza jest Juventus. Jednak sprowadzenie go do Turynu nie będzie zbyt prostą operacją, ponieważ pomocnik zarabia aż 7 mln euro netto, co w znacznym stopniu mogłoby obciążyć budżet drużyny z Serie A. Wcześniej Saulem interesowały się również Bayern, Manchester United i PSG.

Dyrektor sportowy Atletico Miguel Angel Gil Marin powiedział na łamach dziennika "Marca", że klub pozwoli odejść swoim graczom, pod warunkiem, że otrzyma za nich satysfakcjonujące oferty. Saul już w 2019 roku mógł opuścić Atletico, które chciało za niego 70 mln euro, co zniechęciło inne kluby.

Neymar oskarżony o napaść na tle seksualnym. Gigant błyskawicznie zerwał umowę

Saul do Atletico trafił w wieku juniora w 2010 roku. Do pierwszej drużyny został przesunięty po dwóch latach. W tym czasie m.in. dwukrotnie wygrał Ligę Europy, sięgnął po Puchar Hiszpanii, zagrał w finale Ligi Mistrzów i wygrał mistrzostwo Hiszpanii. W zakończonym sezonie Saul zagrał w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Atletico obowiązuje aż do 30 czerwca 2026 roku.