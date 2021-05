Mauricio Pochettino może odejść z PSG. Ma poważne oferty

W ostatnich godzinach doszło do ogromnego zamieszania w europejskiej piłce. Ze swoich funkcji w Realu Madryt i Interze Mediolan zrezygnowali Zinedine Zidane oraz Antonio Conte, natomiast coraz bliżej powrotu do Juventusu jest Massimiliano Allegri (który był przymierzany do zastąpienia Francuza w Realu Madryt). Media w Anglii i Hiszpanii podają, że karuzela trenerska nie zamierza zwalniać i może dojść do kolejnych zmian w czołowych klubach.

Mauricio Pochettino jest przymierzany do objęcia Realu Madryt lub Tottenhamu. Argentyńczyk jest priorytetem dla klubu ze stolicy Hiszpanii

Jak podaje hiszpański dziennik "Marca", głównym kandydatem Realu Madryt na stanowisko trenera jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk ma w przeciągu najbliższych godzin przedwcześnie rozstać się z Paris Saint-Germain ze względu na brak mistrzostwa Francji i Ligi Mistrzów. Tym samym Pochettino nie wypełni kontraktu ważnego do końca czerwca przyszłego roku. Trener cieszy się sporym szacunkiem u Florentino Pereza i sam nie ukrywał, że jego marzeniem jest praca w Realu Madryt.

Z kolei portal The Athletic informuje, że Mauricio Pochettino może wrócić do Tottenhamu. Szczególnie zainteresowany takim rozwiązaniem jest prezes Daniel Levy, który mógłby wówczas naprawić relację ze swoimi kibicami i zwiększyłby szanse klubu na powrót do pierwszej czwórki. Pochettino pracował w Londynie w latach 2014-2019, a po zwolnieniu jego miejsce zajął Jose Mourinho.

Real Madryt poza Pochettino sonduje także innych kandydatów, którzy mogliby zająć miejsce Zinedine’a Zidane’a. Prasa w Hiszpanii w ostatnich tygodniach głównie skupiała się na Raulu Gonzalezie oraz Massimiliano Allegrim, natomiast na orbitę zainteresowań miał też wrócić Antonio Conte.