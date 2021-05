FC Barcelony złoży ofertę Pepowi Guardioli! Laporta ma plan działania

Barcelona zakończyła sezon na trzecim miejscu w tabeli - za Atletico i Realem. Ten wynik nie zadowolił ani kibiców, ani zarządu klubu z Katalonii. Według informacji katalońskiego radia RAC1 pracę niemal na pewno straci Ronald Koeman, chyba że władze nie znajdą odpowiedniego następcy.

Zobacz wideo Atletico pozostaje faworytem LaLiga? "To jest największy problem Barcelony"

Media: Joan Laporta marzy o Pepie Guardioli. Złoży mu ofertę

Jak podają hiszpańskie dzienniki "Mundo Deportivo" oraz "AS", prezes Joan Laporta marzy, aby zatrudnić Pepa Guardiolę, którego uważa za najlepszego trenera na świecie, idealnego pod kątem klubowej filozofii. Laporta ma zamiar skontaktować się z nim po finale Ligi Mistrzów, natomiast ta operacja może być trudna do zrealizowania.

Guardiola w listopadzie przedłużył bowiem kontrakt z Manchesterem City, a nowa umowa obowiązuje do końca sezonu 2022/2023. Laporta nie traci jednak wiary i jeśli Guardiola odmówi mu latem, to prezes Barcy ponowi swoje starania w 2022 r. Dzięki temu hiszpański szkoleniowiec miałby poprowadzić Barcelonę w ostatnim sezonie Leo Messiego w barwach katalońskiego klubu – według doniesień mediów Argentyńczyk ma podpisać nową umowę do końca czerwca 2023 r.

ESPN, "AS" i Sport wymieniają innych kandydatów, którzy mogliby objąć funkcję trenera Barcy od nowego sezonu. Wśród nich są Roberto Martinez (kadra Belgii), Marcelo Gallardo (River Plate), Thierry Henry (bez pracy), Joachim Loew (reprezentacja Niemiec) i Garcia Pimienta (trener rezerw). Joan Laporta ma zamiar rozstrzygnąć temat nowego trenera w przeciągu najbliższych dziesięciu dni.