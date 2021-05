Zwrot ws. Georginio Wijnalduma! Umowa do 2024 roku

Kontrakt Georginio Wijnalduma z Liverpoolem kończy się w czerwcu tego roku. Od dłuższego czasu wiadomo było, że nie zostanie on przedłużony i Holender opuści Anfield. W tym sezonie 30-latek był podstawowym zawodnikiem drużyny Juergena Kloppa. Zagrał w 51 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki.

W niedzielę Wijnaldum rozegrał swoje ostatnie spotkanie w Liverpoolu, po którym został pięknie pożegnany przez drużynę i kibiców, którzy po raz pierwszy od dawna mogli pojawić się na trybunach. W sumie na Anfield Holender spędził pięć lat, w ciągu których rozegrał 237 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zaliczył 16 asyst. Z Liverpoolem zdobył mistrzostwo Anglii, wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar UEFA

Wraz z upływającym czasem i brakiem informacji na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu Wijnalduma w mediach rozpoczęła się lawina spekulacji na temat jego możliwego transferu. Mówiło się między innymi o zainteresowaniu pomocnikiem ze strony Juliana Nagelsmanna, czyli nowego trenera Bayernu Monachium. 30-latek miał być pierwszym transferem niemieckiego szkoleniowca w nowym klubie.

Od samego początku jednak faworytem do zatrudnienia Holendra była FC Barcelona. Ogromnym zwolennikiem tego transferu miał być trener katalońskiej drużyny Ronald Koeman, który zna Wijnalduma z czasów pracy w reprezentacji Holandii. Jednym z pierwszych informujących o tym transferze był Fabrizio Romano. We wtorek włoski dziennikarz poszedł o krok dalej i przyznał, że transfer został już dopięty w trakcie spotkania agenta Wijnalduma z władzami FC Barcelony na Camp Nou. Zatwierdzona została umowa do 30 czerwca 2024 roku, a sam piłkarz miał być otwarty na obniżkę pensji podobnie jak Sergio Aguero, który także w najbliższym czasie przeniesie się do Barcelony.