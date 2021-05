Oficjalnie! Luka Modrić na dłużej w Realu Madryt. Chorwat podpisał nowy kontrakt

Dotychczasowy kontrakt doświadczonego pomocnika obowiązywał do końca czerwca tego roku. Już kilka miesięcy temu hiszpańskie media informowały, że obu stronom udało się porozumieć co do jego przedłużenia. Właśnie zostało to potwierdzone.

Luka Modrić kluczowy dla Zidane'a

Polityka Realu Madryt zakłada, że klub nie oferuje wiekowym zawodnikiem dłuższych kontraktów niż roczny. Dla Chorwata nie stanowiło to problemu, głównie ze względu na fakt, że zawodnik prawdopodobnie będzie chciał zakończyć karierę w zespole ze stolicy Hiszpanii.

Luka Modrić był jednym z filarów drużyny Zinedine'a Zidane'a w sezonie 2020/21. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 48 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował sześć asyst. Więcej minut od Chorwata rozegrali tylko Thibaut Courtois, Casemiro i Karim Benzema.

Luka Modrić wieloletnim filarem Realu Madryt

Doświadczony pomocnik trafił do Realu Madryt pod koniec sierpnia 2012 roku z Tottenhamu za 35 milionów euro. Od tamtego czasu w barwach Królewskich wystąpił w 391 spotkaniach, w których strzelił 28 goli i zanotował 61 asyst. Zdobył z klubem również 19 trofeów, natomiast w 2018 roku został nagrodzony Złotą Piłką.

Luka Modrić znalazł się wśród powołanych przez Zlatko Dalica na nadchodzące mistrzostwa Europy. Reprezentacja Chorwacji trafiła do grupy D, w której zmierzy się z Anglią, Szkocją i Czechami. Do tej pory 35-latek rozegrał w narodowej kadrze 136 meczów, w których strzelił 17 bramek. Podczas mundialu w 2018 roku zdobył z drużyną wicemistrzostwo świata.