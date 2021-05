Guardiola potwierdza hitowy transfer FC Barcelony. Romano: Zaczynamy!

- Sergio Agüero jest bliski zawarcia umowy z klubem mojego serca - Barceloną. Będzie grał u boku najlepszego zawodnika na świecie - Leo Messiego. Jestem pewien, że on się spodoba i wzmocni moją Barçę - przyznał Pep Guardiola dla telewizji "BBC".

Agüero w Barcelonie do 2023 roku

O przejściu Argentyńczyka do Barcelony jest też przekonany znany włoski dziennikarz, specjalizujący się w transferach - Fabrizio Romano. - Sergio Agüero do Barcelony, zaczynamy! Ma grać tam do czerwca 2023 r., po osiągnięciu porozumienia. Premia zawarta w przypadku, gdy Barcelona wygra Ligę Mistrzów - napisał Fabrizio Romano na swoim profilu na Twitterze.

Sergio Aguero pożegnał się z Premier League we wspaniałym stylu. Mecz z Evertonem (5:0) był ostatnim meczem Argentyńczyka w barwach Manchesteru City. W 65. minucie zmienił Riyada Mahreza i w tych ostatnich 25 minutach pokazał swój kunszt strzelając dwie bramki. Dzięki temu pobił rekord Wayne'a Rooneya a w liczbie strzelonych bramek dla jednego zespołu w Premier League. Ostatecznie licznik zatrzymał się na 184 trafieniach. W tym sezonie strzelił cztery bramki. Ostatnią okazję będzie miał w sobotę w finale Ligi Mistrzów, gdzie Manchester City zagra z Chelsea.

- Bardzo go kochamy, jest dla nas wszystkich wyjątkową osobą. Jest bardzo miły, bardzo dobry, bardzo mi pomógł. Nie możemy go zastąpić. Nie możemy. Jest wielu piłkarzy w tym klubie, którzy pomogli mu być w tym miejscu: Joe Hart, David Silva - powiedział łamiącym się głosem Guardiola.

Fabrizio Romano dodał również, że blisko podpisania umowy z Barceloną jest Memphis Depay z Lyonu. Holenderski napastnik miał poinformować swoich menedżerów, że chce dołączyć do trzeciej drużyny ostatniego sezonu Primera Division.

Depay w tym sezonie został wicekrólem strzelców ligi francuskiej. W 37 meczach zdobył aż dwadzieścia bramek i miał dwanaście asyst.